vor 42 Min.

Johannes Heubl hilft der Apostelkirche

Johannes Heubl tritt am Sonntag seinen Dienst als Lektor an. Damit darf er Gottesdienste halten. Der neue Pfarrer kommt im Oktober.

Von Fabian Kluge

Umbruch prägte in den vergangenen Jahren die Apostelkirchengemeinde. Nach mehreren Vakanzen blickt die evangelische Kirche nun aber wieder ruhigeren Zeiten entgegen. Doch bevor der neue Pfarrer Jens Hauschild im Oktober sein Amt in Neuburg antritt, bekommt die Gemeinde schon jetzt Unterstützung.

Johannes Heubl wird am Sonntag als Lektor eingeführt. Damit darf der 52–Jährige aus Rohrenfels künftig Gottesdienste halten. Die Apostelkirche ist für den dreifachen Vater keine Unbekannte: Er feierte dort nicht nur seine Konfirmation, sondern ist seit gut 18 Jahren auch im Kirchenvorstand tätig. Warum Heubl sich zu der Lektorenausbildung entschlossen hat? „Ich war zwar schon als Mesner tätig, aber ich wollte mehr wissen. Durch die Umbrüche hatte ich das Gefühl, dass jetzt die richtige Zeit war.“

Apostelkirche: Johannes Heubl versteht sich als Dienstleister

Als Lektor hat Heubl eine vorgegebene Lesepredigt, die ihm als Grundlage dient. Davon ausgehend setzt er sich in seiner Predigt mit dem Text auseinander. „Was steckt dahinter? Am Sonntag geht es beispielsweise um das Verhältnis zwischen Paulus und Korinth“, erklärt er. Die Ausbildung zum Lektor berechtigt ihn außerdem, sich im kommenden Jahr zum Prädikanten weiterzubilden. Dann dürfte er seine eigenen Predigten verfassen und das Abendmahl reichen.

Doch zunächst hat er für seinen neuen Dienst große Ziele, zum Beispiel, die Menschen wieder mehr für die Kirche zu begeistern. „In erster Linie versuche ich das über ansprechende Predigten. Ich verstehe mich als Dienstleister, der den Glauben möglichst nah an die Menschen herantragen will.“ Berührungspunkte mit der Kirche hatte Heubl immer wieder – sowohl privat während seiner Arbeit bei den Pfadfindern oder beim Stadtjugendring in Ingolstadt als auch beruflich als Mitglied der Militärfürsorge. Gerade letzteres habe sein Verständnis für Gottesdienste geprägt, wie er betont: „Die Militärfürsorge hält überall Gottesdienste, da brauchte es manchmal nur ein Feld und eine Gitarre.“ Man müsse wieder lernen, überall Gottesdienste zu feiern, schließlich sei auch Gott überall. „Die Kirche als Institution muss auf Menschen zugehen, sich aber auch nicht verbiegen“, erklärt der Lektor.

Lektor Johannes Heubl mag die Natur und die Berge

Wichtig ist Heubl auch die Umsetzung des Gottesdienstes: „Die Gemeinde soll miteinander feiern, es soll Spaß machen. Deshalb wähle ich als erstes Lied immer eines aus, das bekannt ist, damit die Besucher ankommen können.“ Heubl ist künftig nicht ausschließlich in der Apostelkirche tätig, sondern auch an anderen Orten in der Region. Zehn bis 15 Gottesdienste soll er pro Jahr halten. „Ich will nicht kurz vor Gottesdienstbeginn ankommen und dann die Feier halten, sondern mich Tage vorher vor Ort erkundigen, wer meine Ansprechpartner sind und was an diesem Ort möglich ist.“

Wenn sich der 52-Jährige einmal nicht in der Kirche engagiert, zieht es ihn in die Natur, vor allem auf die Berge, denn er ist Mitglied im Deutschen Alpenverein. „Unsere Sektion hat eine Hütte auf dem Achensee. Wenn wir dort Gäste haben, kümmere ich mich um sie. Sie kochen aber selbst, was vielleicht besser so ist“, scherzt er. Ansonsten schwimmt er gerne, war jahrelang Elternbeirat an der Paul-Winter-Realschule und ist mittlerweile Fachinformatiker in Ingolstadt.

Apostelkirche: Heubl wünscht sich viele Gottesdienstbesucher

Während sich personell die Situation bei der Apostelkirche wieder entspannt, gehen die Baumaßnahmen weiter. Mitte Juli soll ein Großteil der Sanierung des Pfarramtes abschlossen sein. In Zukunft ist dann auch das Gemeindehaus ein Thema: „Es ist sanierungsbedürftig. Durch die Umbrüche wurde in der Gemeinde die Pausetaste gedrückt, alle mussten sich wiederfinden.“ Zunächst hat sich die Gemeinde das Ziel gesetzt, 400.000 Euro zu erreichen, um den Menschen zu zeigen, dass etwas vorangeht. Was das ist, liegt dann auch in den Händen des neuen Pfarrers.

Bis es soweit ist, hat Heubl einen Wunsch: „Es würde mich freuen, wenn viele Menschen den Gottesdienst mit mir feiern. Ich möchte die Freude am Glauben weitergeben.“

