Karlshuld

vor 22 Min.

Karlshulder wollte helfen – und wurde selbst zum Opfer

Plus In Karlshuld haben drei junge Männer auf einen Jungen eingeschlagen. Helmut Buckl will dem Jugendlichen helfen und bekommt einen Schlag aufs Auge verpasst. Daraufhin rückt ein Großaufgebot der Polizei an.

Von Andrea Hammerl

Schreie, die Drohung „Ich schlitz dich auf!“, ein junger Mann am Boden liegend, bedroht von mehreren anderen – ein Schreckensszenario, das Helmut Buckl nicht mit ansehen beziehungsweise anhören konnte. Der Karlshulder griff ein. Seine Zivilcourage brachte ihm einen Faustschlag ein, er musste mit dem Sanka ins Krankenhaus gebracht werden. Geblieben sind ihm zwei Tage später ein zugeschwollenes „blaues“ Auge und starke Rückenschmerzen. „In Zukunft werde ich es mir wohl gut überlegen, ob ich helfe“, zieht er eine traurige Bilanz, die allerdings etwas aufgebessert wird durch den Dank des ersten Opfers, eines jungen Mannes aus Peutenhausen und seiner Mutter, die nun Kontakt zu ihm aufgenommen haben. „Wenn du dich das nächste Mal einmischen willst, dann holst erst mich, dann gehe ich mit“, bietet Buckls Nachbar Stefan Schwinger an. Er hatte einen Notruf abgesetzt und war dann ebenfalls hinausgelaufen. Da kam ihm Helmut Buckl bereits blutend und vor Rückenschmerzen gekrümmt entgegen. „Im ersten Moment habe ich ihn gar nicht erkannt“, sagt Schwinger, und dann sei auch schon die Polizei da gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen