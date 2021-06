Mann stößt in Karlshuld gegen anderes Auto - und fährt einfach weiter

Ein Mann fährt auf einem Parkplatz in Karlshuld gegen ein anderes Auto, schaut sich den Schaden an - und fährt dann einfach weiter. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein bislang unbekannter Auto-Fahrer richtete am Montag gegen 10 Uhr an einem geparkten Auto einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro an und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unbekannte, der auf etwa 50 Jahre geschätzt wird, war mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Hauptstraße in Karlshuld und stieß beim Einparken gegen das Fahrzeug einer 63-jährigen Rentnerin aus Karlskron.

Unfallflucht in Karlshuld: Mann fährt gegen anderes Auto

Zeugen konnten beobachten, wie der Unfallverursacher nach dem Anstoß den Schaden begutachtete, dann jedoch wieder einstieg und das Weite suchte. Zeugenhinweise unter Telefon 08431/67110. (nr)

