vor 27 Min.

Karlshuld hat eine neue Gaststätte

Die Klosterwirtschaft hat wieder eröffnet. Ein neuer Wirt bietet bodenständige und gehobene bayerische Küche. Der Umbau des Hauses geht derweil weiter.

Von Manfred Dittenhofer

In Karlshuld gibt es wieder ein Wirtshaus nach bayerischer Manier. Am Donnerstagabend öffnete die Klosterwirtschaft wieder seine Pforten, nachdem sie Jahre geschlossen hatte. Frank und Andreas Wittmann hatten zusammen mit Jürgen Nowak die Immobilie gekauft und wieder hergerichtet. Am ersten inoffiziellen Abend kamen viele geladene Gäste, um Jürgen Meier, dem neuen Wirt und Pächter, zu gratulieren. Damit zieht neues Gastro-Leben an die Hauptstraße der Donaumoosmetropole.

Jürgen Meier geht mit der Übernahme der Gastwirtschaft den letzten großen Schritt in die Selbstständigkeit. Bisher arbeitete der gebürtige Münchner als Küchenchef in einem Vorstandscasino. Nebenher hatte er als zweites Standbein einen Cateringbetrieb am Laufen. Die Gourmetküche kennt er daher bestens. Meier wird auch in Karlshuld selbst am Herd stehen und für seine Gäste kochen – und zwar frisch, saisonal, regional und immer selbst, sagt der Koch und fügt lachend an: „Es wird keine Pakerlsoßen geben.“ Beispiel gefällig? Die Kalbskopfsülze stellt Meier selbst her.

Das steht auf der Speisekarte der Klosterwirtschaft Karlshuld

Im Ortsteil Obergiesing aufgewachsen, hat den Münchner die Liebe nach Mühlhausen bei Ingolstadt verschlagen. Und auf der Suche nach einer geeigneten Gastronomie-Immobilie hat er sich auf den ersten Blick gleich noch einmal verliebt – in das frisch renovierte Gasthaus in Karlshuld. Meier steht für gehobene bayerische Küche. „Bayrisch und Gourmet, das geht gut miteinander.“ Wie wäre es mit geschmorten Ochsenbackerl mit abgebräunten Serviettenknödeln und Blaukraut? Oder doch lieber das Donauzanderfilet vom Grill? Und auch der Vegetarier wird seine Seite in der Speisekarte finden. Aber Meier will auch alte bayrische Gerichte auf die Karte bringen. Kesselfleischessen soll es geben. Und alle Feste, die da kommen, will er gastronomisch begleiten. Die Einrichtung der Wirtschaft spricht übrigens auch deutliches Bayrisch. Gemütlich geht’s zu auf rund 80 Plätzen in der Gaststube. Im Biergarten vor dem Gebäude finden 60 Gäste Platz. Am Donnerstag wünschten ihm Bürgermeister Karl Seitle und die Mitglieder des Gemeinderates viel Erfolg für seine Gastwirtschaft.

Im Obergeschoss des Gebäudes wird derweil noch kräftig ausgebaut. Dort werden 13 Pensionszimmer eingerichtet, die bis Mai 2020 bezugsfertig sein werden.

