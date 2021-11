Mit 1,3 Promille unterwegs: Autofahrer beschädigt Bushäuschen im Raum Neuburg

Ein betrunkener Autofahrer hat in Königsmoos ein Bushäuschen angefahren und wollte danach flüchten. Dabei hinterließ er jedoch eine Spur, der die Polizei folgen konnte.

In der Pöttmeser Straße in Königsmoos hat ein alkoholisierter Autofahrer am Sonntagmorgen gegen 3.50 Uhr einen Unfall verursacht. So lautet der Polizeibericht. Zur Unfallzeit nahmen Anwohnern in Klingsmoos akustisch ein Unfall wahr. Die eintreffenden Beamten entdeckten am Unfallort ein beschädigtes Bushäuschen.

Der Unfallverursacher konnte zunächst nicht ausgemacht werden. Eine Spur der auslaufenden Betriebsstoffe konnte von den Beamten dann aber bis zu einem Grundstück verfolgt werden. In der dortigen Garage fand die Polizei den Unfallwagen sowie der Unfallverursacher vor.

Autofahrer fährt an Bushäuschen in Königsmoos und flüchtet

Im Rahmen der Aufnahme stellten die Beamten bei dem 24-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,3 Promille, weshalb bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Den jungen Köngismooser erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr infolge Alkohol sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. (nr)