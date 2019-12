10:47 Uhr

Kommunalwahl 2020: Wolfgang Tarnick will mit Charakter punkten

Wolfgang Tarnick kandidiert nun offiziell um die Nachfolge von Bürgermeister Karl Seitle. Von den unabhängigen Karlshuldern bekommt er volle Unterstützung.

Gut ein Jahr ist es her, dass die unabhängigen Karlshulder ihren Anfang fanden. „Die Idee war“, sagte ihr Vorsitzender Wolfgang Tarnick, „eine Wählergemeinschaft zu gründen, die mit einer eigenen Liste als neue Fraktion in den Gemeinderat einziehen möchte, um eine konkrete, zukunftsorientierte Kommunalpolitik zu verwirklichen“. Ebendiese Liste von 16 Kandidaten hat nun auch offiziell Unterstützung erfahren – und zwar einstimmig in der Pizzeria Da Franco am Karlshulder Sportplatz. Dort hat am Montag die Nominierungsversammlung stattgefunden.

Dass Wolfgang Tarnick das Amt des Bürgermeisters anstrebt, ist lange bekannt. Neben Michael Lederer von den Freien Wählern stellt er sich als zweiter Kandidat um die Nachfolge des bisherigen Gemeindeoberhaupts Karl Seitle zur Wahl. Dieser hatte das Amt 36 Jahre inne: Fußstapfen, betonte Wolfgang Tarnick, die erst einmal ausgefüllt werden müssen.

Wolfgang Tarnick will mit der DUK neuen Wind nach Karlshuld bringen

Und dennoch, sagte er weiter, sei es an der Zeit, neuen Wind nach Karlshuld zu bringen. Wind, für den er als Bürgermeister der DUK sorgen will. Zwar könne er als Handwerksmeister keine langjährige politische Erfahrung nachweisen – der DUK-Vorsitzende gehört dem Gremium erst seit 2014 an. Einen Einblick in die Arbeit des Bürgermeisters habe er durch diese Zeit aber bekommen.

Überzeugen will der 56-Jährige vor allem mit Charakter – zumal eine Bürgermeisterwahl keine Parteienwahl, sondern eine Persönlichkeitswahl sei, wie Wolfgang Tarnick vor den Mitgliedern bekräftigte. Für ihn, einen zweifachen Familienvater, Malerbetriebsinhaber und leidenschaftlichen Fan des 1. FC Nürnberg gehört dazu eine „bürgernahe, nachhaltige Politik, geprägt von Ideen, Mut und Gestaltungswillen“.

Einstehen will der DUK-Kandidat unter anderem für die Entwicklung und Umsetzung passender Wohnkonzepte, worunter die Mehrgenerationenhäuser in Oberhausen und Klingsmoos fallen. Er plant außerdem, erneuerbare Energien zu fördern – zum Beispiel durch Fotovoltaikanlagen auf Gemeindegebäuden. So eigne sich etwa der neue Bauhof ideal, um auf dessen Dach den Strom für gemeindeeigenen Elektrofahrzeuge zu produzieren. Daneben sollen Maurus-Gerle-Schule und Mehrzweckhalle modernisiert werden. Stärken will Wolfgang Tarnick zudem das Vereinsleben in Karlshuld.

Bei den Kommunalwahlen im März 2020 will Malermeister Wolfgang Tarnick für die DUK als Bürgermeister kandidieren. Bild: Elisa Glöckner

Vor einem Jahr erst begann die DUK-Geschichte. Seitdem sei hart gearbeitet worden, gab sich Wolfgang Tarnick stolz. Die Gemeinschaft habe neue Mitglieder gewonnen. „Und es ist uns gelungen, eine kompetente Liste mit Männern und Frauen, mit verschiedensten Berufen und Interessen aufzustellen.“ Wie er als Bürgermeisterkandidat so ist auch diese Liste mit 16 Gemeinderäten von den 22 Wahlberechtigten einstimmig gewählt worden.

Die DUK braucht noch 120 Stimmen für die Kommunalwahl 2020

Nun muss sie nur noch eine Hürde nehmen: die bürokratische. Um nämlich für die Kommunalwahlen am 15. März 2020 zugelassen zu werden, brauchen die unabhängigen Karlshulder insgesamt 120 Unterschriften. Dafür wird die Liste ab Mitte Dezember für sechs Wochen im örtlichen Rathaus ausgelegt. Wolfgang Tarnick ist optimistisch: „Auf die Liste habe ich zwar keinen Einfluss. Aber ich glaube, dass wir den Zuspruch bekommen.“ Das sei wichtig, um die Dinge endlich umwälzen zu können. „Ich will Karlshuld nicht auf den Kopf stellen – aber ich will etwas verändern.“

Das sind die Kandidaten der DUK für 2020:

1. Wolfgang Tarnick, 56, Malermeister, Karlshuld

2. Klaus Kreitmeier, 54, Sachverständiger für Maschinen- und Betriebssicherheit, Karlshuld

3. Mandy Drechsler, 44, Karlshuld, Friseurmeisterin

4. Klaus Link, 53, Koch, Karlshuld

5. Sabrina Blank, 36, Arzthelferin, Karlshuld

6. Stephan Müller, 39, Metzger, Karlshuld

7. Monika Hueber, 61, Sekretärin, Karlshuld

8. Sabine Tarnick, 51, Büroangestellte, Karlshuld

9. Werner Schütz, 42, Metzger, Karlshuld

10. Hans-Jürgen Stark, 52, Handelsvertreter, Karlshuld

11. Marina Mayer, 33, Friseurmeisterin, Karlshuld

12. Manuela Stibane, 41, Kinderpflegerin, Karlshuld

13. Gabriele Litter, 59, Büroangestellte, Karlshuld

14. Julia Tornes, 28, Lackiererin, Karlshuld

15. Wolfgang Ziegler, 46, Maschinenbauschlosser, Karlshuld

16. Sylvana Ziegler, 49, Gastronomin, Karlshuld

Themen folgen