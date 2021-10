Jazztage in Ingolstadt werden ein Festival ohne Abstand

Plus Die Veranstalter stellen das Programm zu den Ingolstädter Jazztagen vor. Das Festival beginnt am 24. Oktober.

Es ist eine angenehme Überraschung für die Fans: Trotz der schwierigen Umstände wartet die Ingolstädter Konzertreihe im Herbst mit bekannten internationalen Namen auf. Rebekka Bakken, Klaus Doldinger, Wolfgang Haffner, Bill Evans, Randy Brecker, Max Herre, Roberto di Gioia – sie alle kommen zur 38. Ausgabe des Jazzfestivals, das zuletzt sehr unter der Corona-Pandemie zu leiden hatte.