vor 25 Min.

Kunterbuntes Marktfest in Burgheim

Da rührt sich was auf dem Marktfest in Burgheim, wo sich die Generationen begegnen, um sich von den vielen Angeboten in den Buden, Ständen, Hütten oder Zelten verwöhnen zu lassen.

Für die teilnehmenden Vereine ist das Marktfest eine wichtige Einnahmequelle. Die Burgheimer Kirchturmuhr und der Bürgermeister schlagen übrigens gemeinsam.

Von Peter Maier

Wenn am Samstag, 27. Juli, um 18.30 Uhr die Uhr vom Burgheimer Kirchturm zwei Mal schlägt, schlägt auch Burgheims Bürgermeister Michael Böhm zu. Er wird den Bierschlegel schwingen und am Stand des Schützenvereins Auerhahn Kunding das erste Fass zum 29. Burgheimer Marktfest anzapfen. Die Frage ist nur noch, wie oft er zuschlagen muss, bis der edle Gerstensaft fließt. Ist diese Zeremonie trocken und unfallfrei geglückt, wird die Burgheimer Band „Malibu“ einen Tusch spielen und das zweitägige Spektakel am Marktplatz kann beginnen.

Ab Samstagmittag ist die Ortsdurchfahrt am Marktplatz in Burgheim gesperrt

Für die teilnehmenden Vereine fällt der Startschuss allerdings schon um die Mittagszeit, für sie ist „high noon!“ Ab 11.30 Uhr ist die Ortsdurchfahrt am Marktplatz gesperrt, sodass die Vereine ihr Inventar aufbauen können. Dann beherrschen Zugmaschinen und Anhänger den Marktplatz und geschickte Handwerker und Helfer verwandeln den Burgheimer Marktplatz vom Rathaus bis zum Schurryhaus in eine Party- und Feiermeile. Wenn dann auch noch das Wetter mitspielt, wird sich der immense Aufwand auch lohnen.

Aber längst haben sich die Vereine mit ihren Buden, Ständen, Hütten, Zelten, Unterständen und mobilen Küchen auch auf schlechteres Wetter vorbereitet. Schließlich ist das Marktfest für viele Teilnehmer die wichtigste oder gar die einzige Einnahmequelle, um ihren Vereinszweck erfüllen zu können. Ein Beispiel hierfür ist der Radfahrerverein. Im Ein- und Kunstradfahren sind die Burgheimer eine feste Größe im gesamten Bundesgebiet. Die weiten und kostenträchtigen Reisen zu den Wettkämpfen finanzieren auch die Erlöse aus dem Marktfest.

Beim Marktfest in Burgheim gibt es traditionelle Kost in flüssiger und fester Form

Den Besucher des Burgheimer Marktfestes erwarten in erster Linie Magen- und Gaumenfreuden. Dabei hat der „Bayerische Kebab“ von Oliver Jurida in diesem Jahr Premiere, denn der traditionelle Rahmfleck hat sich zurückgezogen. Ansonsten bieten der Katholische Burschenverein Burgheim, der FC Illdorf, die Feuerwehr Burgheim, die Katholische Pfarrei, der Radfahrerverein, die Schützenvereine aus Burgheim und Kunding, der Sportanglerverein, der SV Straß und der TSV Burgheim auch mit ihren Jugendabteilungen und die Wanderfreunde Straß eher traditionelle Kost in flüssiger und fester Form. Die breite Palette erstreckt sich über Fleisch, Fisch, Käse, Kaffee und Kuchen, sowie Bier, Cocktails, Schnäpse und alkoholfreie Getränke. Die sind auch deutlich preiswerter als die „Prozenthaltigen.“ Während eine Halbe Bier oder Radler 2,80 Euro kosten, gibt es die gleiche Menge Spezi für zwei Euro und Limo und Mineralwasser sind für 1,50 Euro zu haben.

Beim Marktfest bieten die Burgheimer Vereine auch ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm

Für Sport und Geschicklichkeitsspiele sorgen der Burschenverein mit „Luftballon spickern.“ Die Sportkegler stellen ihre historische Holzbahn wieder auf und erinnern an die Zeit, als es noch keine Asphaltbahnen gab. Die Kegler wollen aber damit auch ihren Sport der Jugend näher bringen. König Fußball lässt beim Marktfest das runde Leder rollen. Beim „Schanzer Zwoaring,“ dem Fanclub des FC Ingolstadt aus Burgheim und Straß, kickt man auf Bleckdosen. Der TSV Burgheim stellt seine weiter entwickelte ZDF-Torwand auf, wo man mit einem gezielten Schuss 25, 50, 75 oder 100 Punkte gewinnen kann. Weil das Marktfest auch ein Familienfest ist, denken die Organisatoren auch an die jüngsten Besucher. Manfred Lösch aus Ortlfing stellt wieder einen Riesencontainer als Sandkasten für die Kids auf.

Gedacht wird aber auch an die Kinder, denen es aus gesundheitlichen Gründen nicht so gut geht. Die „Schusseltaler“ haben mit enormem Engagement wieder eine Riesentombola mit rund 1.000 Preisen organisiert. Die Unterstützer kommen hauptsächlich aus dem Umkreis von 50 Kilometer, aber auch aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Haupttreffer, zwei moderne Fahrräder, stiftete die VR-Bank Neuburg-Rain. Der Erlös kommt über den Förderverein der Hauner’schen Klinik in München krebskranken Kindern zugute.

Die Band Malibu, die Marktmusikkapelle und Castle-Home-Jazz sorgen beim Marktfest für Musik

Damit am Marktplatz Stimmung aufkommt darf die Musik nicht fehlen. Dafür sorgt am Samstag die Band Malibu. Am Sonntag gibt die Marktmusikkapelle beim Festgottesdienst um 10 Uhr, beim Frühschoppen und zur Eröffnung am Sonntagabend den Ton an. Die Castle-Home-Jazz-Band mischt Töne aus Amerika hinzu. Bei vielen Burgheimern bleibt am Marktfestsonntag die Küche kalt. Der Radfahrerverein und der TSV Burgheim laden zum Mittagstisch und der Sportanglerverein bietet Forellen an. Auch Historisches gibt es am Marktfestsonntag zu bewundern. Dazu öffnen die Museen in der alten Apotheke und im Rathauskeller.

