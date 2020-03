15.03.2020

Mathilde Ahle bleibt in Langenmosen Bürgermeisterin

Plus Bürgermeisterin Ahle wird im Amt bestätigt. Wie hoch die Wahlbeteiligung in Langenmosen war.

Von Andreas Dengler

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zeichnete sich bei der Bürgermeisterwahl in Langenmosen ab. Mit 52,4 Prozent sicherte sich Amtsinhaberin Mathilde Ahle ( CSU) den Posten der Bürgermeisterin. Damit startet die 62-Jährige in ihre zweite Amtsperiode. Von 2008 bis 2014 fungierte sie als Zweite Bürgermeisterin. Ihr Gegenkandidat Erich Pradel (FW) erreichte bei der Wahl 47,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde lag am Sonntag bei 75,6 Prozent.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Themen folgen