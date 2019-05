25.05.2019

Mit der Ehrenamtskarte ins Schloss Schleißheim

Mit Glück sind Sie beim Sommerempfang des Landtags dabei

Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer hat gemeinsam mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner eine neue Verlosungsaktion gestartet: Fünf Inhaber einer Bayerischen Ehrenamtskarte und eine Begleitperson erhalten eine Einladung zum Sommerempfang des Bayerischen Landtags auf Schloss Schleißheim. Der Empfang steht im Ruf, Bayerns größtes und schönstes Bürgerfest zu sein.

Davon können sich am 16. Juli wieder rund 3000 Gäste überzeugen. Neben Abgeordneten des Bayerischen Landtags und Würdenträgern nehmen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus allen gesellschaftlichen Bereichen teil. Wie in den Jahren zuvor werden wieder Einladungen unter ehrenamtlich engagierten Bürgern verlost. Damit die Ehrenamtskarteninhaber das Fest auch so richtig ausklingen lassen können, rundet Sozialministerin Kerstin Schreyer die Einladung noch ab: Die Gewinner der Verlosung erhalten eine Übernachtung im Hotel gleich gegenüber von Schloss Schleißheim. „Ehrenamtliches Engagement ist in Bayern besonders stark verwurzelt. Jeder Zweite über 14 Jahre übt hier ein Ehrenamt aus – viele sogar mehrere“, betont Schreyer. Dieses Engagement sei nicht mit Gold aufzuwiegen. „Das Ehrenamt ist Teil unserer Heimat und macht unsere Gesellschaft aus. Ich freue mich, dass ich den Gewinnern der Sommerverlosung stellvertretend für alle Ehrenamtlichen in Bayern mit diesem Zuckerl ganz persönlich für ihren herausragenden Einsatz danken kann“, sagt die Sozialministerin.

Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte können sich unter dem Stichwort „Pfingstverlosung“ per E-Mail unter ehrenamtskarte@stmas.bayern.de bewerben. Anzugeben sind unbedingt Anschrift und Telefonnummer, unter der die Ehrenamtskarteninhaber benachrichtigt werden können. Die Teilnahmefrist endet am 4. Juni. Die Gewinner werden ab dem 5. Juni verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (nr)

Weitere Infos im Internet unter www.ehrenamtskarte.bayern.de

Themen Folgen