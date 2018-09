vor 53 Min.

Mut zum Hut: Das Eldorado für Hutträger

So voll wie heuer war es bei „Mut zum Hut“ wohl noch nie, sagte Veranstalterin Ute Patel-Mißfeldt zu Beginn der Großen Modenschau in der Großen Dürnitz im Neuburger Schloss. Die Zuschauer spendeten den Models und vor allem der Moderatorin viel Applaus.

Besucher und Verkäufer der Hutschau schwärmen. Bekommt eine Neuburger Ausstellerin ein „Mut-zum-Hut“-Baby?

Von Dorothee Pfaffel

Sie kommen aus Teneriffa, England, den Niederlanden und Australien. Doch auch für viele Menschen aus der Region ist die Hutschau ein Pflichttermin. Eine Neuburger Ausstellerin konnte nur die mögliche Entbindung ihres zweiten Kindes vom Erscheinen bei „Mut zum Hut“ abhalten.

„Wir bekommen vielleicht ein ‘Mut-zum-Hut’-Baby“, erzählt Anneliese Lützl aufgeregt. Eigentlich sollte ihre Tochter Maria Diet-rich an dem Stand in der Kleinen Dürnitz stehen, um selbst gemachte Fascinatoren, Haarschmuck und Filzwindeltaschen zu verkaufen – doch die 35-jährige Neuburgerin musste hochschwanger ins Krankenhaus. Nun helfen stattdessen die Mutter, die große Schwester Bettina Laschke und deren achtjährige Tochter Johanna aus. Seit acht Jahren ist Bettina Dietrich bereits mit eigenen Kreationen auf der Hutschau vertreten, hier wurde sie ursprünglich auch dazu inspiriert.

Aussteller und Besucher schätzen die Atmosphäre bei der Hutschau

In einem anderen Raum im Schloss hat Christina Schlumberger aus Ulm einen Stand. Sie ist fast von Anfang an bei „Mut zum Hut“ dabei. Es ist eine ihrer Lieblingsausstellungen. „Das ist das Eldorado für Hutträger“, findet sie. Außerdem schätzt Schlumberger die familiäre Atmosphäre. Im Laufe der Jahre hat sie sich eine gewisse Stammkundschaft aufgebaut, mit dem Umsatz ist sie zufrieden. Gerade probiert Helga Blaschke aus Ingolstadt eine gelbe Mütze bei ihr auf. Blaschke ist mit ihrer Freundin Uschi Steuer auf der Hutschau – wie jedes Jahr. Diese hat extra ihren Flug von Sizilien umgebucht, um rechtzeitig für die Hutschau aus dem Urlaub zurückzukommen. Beide haben schon einen Hut und Gamaschen gekauft – und sie sind noch nicht fertig für heute. Blaschke: „Die Atmosphäre ist einfach so nett und unkompliziert. Frauen, die sich gar nicht kennen, beraten sich gegenseitig.“ Bedauerlich sei nur, dass junges Publikum fehle.

Ein Stockwerk weiter oben präsentiert Dieter Pickl aus Traunstein seine Panama-Hüte. Stolz zeigt er ein Objekt, das 30 000 Euro wert ist. Daran habe ein Mann ein ganzes Jahr lang gearbeitet, erklärt er. Der Hut bestehe aus zwei Millionen Flechtknoten – und dabei dürfe kein Fehler passieren. Dieser Panama-Hut sei aber weniger zum Verkauf gedacht, sondern vielmehr dazu, zu zeigen, was in diesem Handwerk alles möglich ist.

Mut zum Hut: Es gab auch ausgefallene Schuhmodelle

Ein paar Meter weiter betrachten Andrea Hofstetter und Jörg Langer aus Schweitenkirchen einige ausgefallene Schuhmodelle. Die beiden kommen Jahr für Jahr auf die Hutschau, um einzukaufen, aber auch um spannende und extravagant gekleidete Menschen zu sehen. Sie finden: Mehr Leute sollten Hüte tragen. „Das kleidet ungemein.“

Ute Patel-Mißfeldt blickt mit ihrer Hutschau inzwischen auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. „20 Jahre“ ist heuer auf Plakaten und Flyern zu lesen. Die erste offizielle Hutschau fand Medienberichten zufolge im Jahr 2000 statt. Die Initiatorin erklärt das diesjährige Jubiläum so: „Vorher war die Hutschau sehr klein. Wir hatten kein Geld für Werbung.“ Mediale Aufmerksamkeit habe es damals noch nicht gegeben.

Das ist inzwischen ganz anders. Heuer war sogar ein überregionales Fernsehteam vor Ort und hat einen Beitrag gedreht. Eine DVD gibt es jetzt auch.

