Nächtliche Anrufe verbreiten Angst

Mithilfe von Computerprogrammen kann bei den Angerufenen im Display die Nummer 110 angezeigt werden. Viele glauben deswegen, dass es sich bei dem Anrufer tatsächlich um einen Polizisten handelt. Dem ist aber nicht so, teilt die Polizei mit. Die Notrufnummer ruft nie an.

Bei der Neuburgerin Gisela Ohmann sowie mindestens zehn weiteren Personen aus der Region versuchten am Montagabend Betrüger an Wertsachen zu kommen.

Von Gloria Geissler

Der Schrecken sitzt nach wie vor tief. Wenn Gisela Ohmann über jene Nacht spricht, fährt ihr die Angst immer noch in die Knochen. Am vergangenen Montag klingelte gegen 21 Uhr ihr Telefon. Es meldete sich Hauptkommissar Michael Mann vom Einbruchsdezernat. Hochdeutsch und mit präzisen Worten schilderte er, dass derzeit eine rumänische Einbrecherbande in der Neuburger Jahnstraße sowie der Pappenheimstraße unterwegs sei. Drei Männer habe man bereits gefasst, drei weitere seien aber noch auf freiem Fuß – und bewaffnet. Er riet ihr, alles zu verriegeln.

Das mache sie ohnehin jeden Abend, berichtet die 75-Jährige. Aber nach dem Anruf, habe sie noch einmal alle Türen überprüft und geschaut, ob auch wirklich alle Rollos geschlossen sind. „Ich war so aufgeregt und hatte solche Angst.“ Der vermeintliche Polizeibeamte hatte bereits bei dem ersten Anruf angekündigt, sich weiterhin regelmäßig zu melden, und tatsächlich rief gut eine Stunde später ein Hauptkommissar Wolfgang Bach an. Er erkundigte sich nach dem Wohlbefinden von Gisela Ohmann, zumal sie ja „alleinstehend sei“ und als „ältere Frau“ auch „alleine in ihrem Haus lebe“. „Er wusste sehr viel über mich“, erzählt Ohmann. Sie vermutet, dass die Betrügerbande schon vor den Anrufen sie und ihr Haus beobachtet haben musste. Der zweite Mann erkundigte sich dann auch, ob sie Wertsachen im Haus habe, Bargeld, Schmuck oder einen Tresor. War die 75-Jährige bis dahin eingeschüchtert und ängstlich, kam ihr diese Frage dann doch seltsam vor. Geistesgegenwärtig antwortete sie, dass sie nichts im Haus habe und alle Wertsachen bereits an ihre Tochter vererbt habe.

Die Polizei spricht von der "Falscher Polizist"-Masche

„Frau Ohmann hat in diesem Moment alles richtig gemacht“, sagt die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, Michaela Grob. Sofern die Betroffenen nämlich angeben, dass Wertsachen im Haus seien, schicken die Betrüger einen falschen Polizisten zum Haus, der die Wertsachen „vorsorglich“ abholt. Diese Betrügermasche sei nicht neu, aber noch immer gebe es Menschen, die darauf hereinfallen. Gisela Ohmann kann bestätigen, dass die Anrufe durchaus authentisch und überzeugend sind. Sie sei keine leichtgläubige Person, die von derlei Tricks schon öfter gehört habe: „Aber wenn man dann selbst in der Situation ist, schaut es schon wieder ganz anders aus.“ Die Anrufe machen einem einfach Angst: „Ich habe gezittert.“

Um 23 Uhr klingelte ein letztes Mal das Telefon und noch einmal erkundigte sich der Anrufer nach ihrem Wohlergehen und Wertsachen. Aus dem Badfenster konnte Ohmann einen Mann in kurzer Hose und weißem T-Shirt beobachten, der seit einiger Zeit vor ihrem Haus stand und immer wieder telefonierte oder auf dem Handy tippte: „Er verhielt sich seltsam.“ Doch erst am nächsten Morgen – nach einem Gespräch mit ihrer Freundin – informierte sie die Polizei. „Scheuen Sie sich nicht, in solchen Fällen sofort den Notruf 110 anzurufen“, sagt Pressesprecherin Grob. Dann könne eine sofortige Fahndungsmaßnahme eingeleitet werden.

Die Polizei rät, gleich die 110 zu wählen

In den meisten Fällen seien die Betrüger nämlich tatsächlich vor Ort und warten auf Anweisung ihrer Kollegen, um die Wertsachen bei den Angerufenen abzuholen. Und tatsächlich wurden im Bereich der Kripo Ingolstadt an diesem Montagabend zehn weitere Telefon-Betrugsversuche gemeldet. Angst vor einem noch folgenden Einbruch müsse Frau Ohmann nicht haben, beruhigt Grob. „Meist handelt es sich um reine Betrüger und keine Einbrecher.“

