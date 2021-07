Auszeichnung: Neuburger Schreinerei Fortner ist hervorragender Ausbildungsbetrieb

Plus Die Schreinerei Fortner aus Neuburg wird als herausragender Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet: Sie bekam das „Zertifikat für Nachwuchsförderung“, das einmal im Jahr in der Region 10 vergeben wird.

Wer denkt, Handwerksberufe sind von Männern dominiert, der schaue bei der Schreinerei Holz-Struktur-Fortner in Neuburg vorbei. Drei von vier Azubis sind Mädchen. Und eine der Damen hat sogar ein abgeschlossenes Maschinenbaustudium. Bernhard Fortner legt großen Wert auf die Ausbildung seines Nachwuchses und die Fortbildung seiner Mitarbeiter. Und genau dieses Engagement honoriert heuer auch die Agentur für Arbeit, die die Neuburger Schreinerei mit dem Zertifikat für Nachwuchsförderung auszeichnete.