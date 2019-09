25.09.2019

Neuburg: Der neue Kommodore kommt aus Wittmund

Geschwaderappell für Oberst Thomas Früh. Warum sein Nachfolger mit Verzögerung kommt

Von Manfred Rinke

Auch wenn plötzlich alles ganz schnell gehen musste: Oberst Thomas Früh war es „eine Herzensangelegenheit“, sich als amtierender Kommodore aus Neuburg in Richtung Paris zu verabschieden. Bei einem Geschwaderappell am Donnerstagnachmittag auf der Basis in Zell hatte er dazu Gelegenheit.

Zunächst aber bedankte sich der Kommandeur fliegende Verbände, Generalmajor Jan Kuebart, bei Thomas Früh für die hervorragende Verbandsführung in einem der schönsten Luftwaffenstandorte Deutschlands. Da die Aufgaben in einer sicherheitspolitisch schwieriger werdenden Lage gerade auch für die Luftwaffe eine immer größere Herausforderung darstelle, sei er glücklich, hier eine engagierte Mannschaft zu wissen. Die Alarmrotte im leistungsfähigsten Flugzeug der Welt sei Teil der Eurofighter-Flotte, die zunehmend besser laufen würde. Mitte Dezember werde er im Übrigen mit dem offiziellen Nachfolger Frühs’, Oberstleutnant Gordon Schnitger, wieder in Neuburg sein. Die Übergabe verzögere sich deshalb, weil Schnitger derzeit im Richthofen-Geschwader Wittmund noch den dortigen Kommodore vertritt. Das Kommando in Neuburg übergab der Generalmajor bis dahin an Oberstleutnant Thomas Kullrich. Der kennt seinen künftigen Chef aufgrund einer gemeinsamen militärischen Vergangenheit übrigens seit vielen Jahren.

Für Oberst Thomas Früh ist Kommodore zu sein ein Privileg

Thomas Früh hatte auf die Stunde genau vor zwei Jahren die Führung des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 übernommen. Diese Aufgabe sei ein Privileg, auch wenn es täglich große Herausforderungen gäbe und er zählte einige davon auf: „Mal hat man ganz viele Eurofighter, aber keine Ersatzteile. Mal hat man ganz viele Eurofighter, aber zu wenig Piloten zum Fliegen. Und mal hat man ganz viele Piloten, aber zu wenige Eurofighter. Das alles muss so effizient wie möglich unter einen Hut gebracht werden“, sagte der Oberst mit einem süffisanten Unterton. Denn klar ist, dass die Alarmrotte trotz allem immer einsatzbereit sein müsse.

Dank eines hochprofessionellen und motivierten Teams und dank der Unterstützung von vielen Seiten sei das aber zu schaffen. Bei Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Landrat Peter von der Grün bedankte er sich auch für das Verständnis, das man mit einem Jetverband als Nachbarn aufbringen müsse. „Das macht nicht nur Freude. Wir machen Lärm, haben früher mit PFC-haltigem Schaum gelöscht und wir sind der neuen B16 im Weg. Dennoch sind wir immer einvernehmlich und offen miteinander umgegangen“, sagte Früh.

Kommodore wechselt nach Paris und arbeitet am Nachfolger des Eurofighters mit

Dass er versetzt werde, ohne dass es einen unmittelbaren Nachfolger als Kommodore gebe, zeige auch die Bedeutung seiner neuen Aufgabe. Nachdem Deutschland, Frankreich und Spanien Mitte Juni beschlossen haben, gemeinsam ein neues europäisches Kampfflugzeug zu bauen, wird er, wie bereits berichtet, dabei sein und mithelfen, in der französischen Hauptstadt ein Team dafür aufzubauen. Er soll dort das operative Geschäft begleiten. In rund 20 Jahren soll der neue Kampfjet dann den Eurofighter ablösen. Dass er ohne Nachfolger geht, zeige aber auch, dass die Führung der Luftwaffe wisse, dass dieser Verband auch in besonderen Situationen reibungslos funktioniere. Hier in Neuburg werde dafür sein Stellvertreter Oberstleutnant Thomas Kullrich stehen, dem er „Spaß, Erfolg und alles erdenkliche Soldatenglück“ wünschte. Danach hieß es für die geladenen Gäste und die Soldaten Augen auf und Ohren zu: Vier Eurofighter sagten dem Oberst in einem Formationsflug nämlich lautstark „Servus!“.

Themen folgen