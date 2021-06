Neuburg

18:00 Uhr

Ein "Mini-Schloßfest" im Neuburger Arco-Schlößchen

Plus Weil das Neuburger Schloßfest in diesem Jahr pandemiebedingt abgesagt wurde, haben die mitwirkenden Gruppen wenig zu tun. Was sie stattdessen die kommenden Monate planen.

Von Anna Hecker

Langsam rückt er näher, der Tag, an dem das Neuburger Schloßfest in diesem Jahr eröffnet werden sollte. Doch statt dem feierlichen Einzug wird es diesen Freitag in der Stadt ruhig bleiben. Was machen also all die Gruppen, für die nun ein Marathon aus Auftritten und Umzügen begonnen hätte? Ein kleiner Überblick:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

