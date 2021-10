Neuburg

21:00 Uhr

Freispruch am Neuburger Amtsgericht: Gastronom wohl kein Heiratsbetrüger

Plus Ein griechischer Gastronom ist vor dem Neuburger Amtsgericht freigesprochen worden. Vorgeworfen wurde ihm Heirats- und Geldbetrug. Vermutlich war aber wohl der Angeklagte der Geschädigte.

Von Anna Hecker

War es Betrug oder nicht? Mit dieser Frage beschäftigte sich Richter Christian Veh in einem Fall vor dem Neuburger Amtsgericht. Auf der Anklagebank saß ein griechischer Gastronom, der mit insgesamt 80.000 Euro ein Restaurant in München übernehmen wollte. Ob er sich dieses Geld mit einer falsch versprochenen Heirat von der Frau erschlichen hatte und was mit dem Geld tatsächlich passierte, galt es in der Verhandlung zu klären.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen