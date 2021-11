Neuburg

Für die Kartei der Not: „Fleißige Bienen“ haben ihre Plätzchen schon verkauft

Die "Fleißigen Bienen" sind für die Kartei der Not vielseitig engagiert. Wegen der Pandemie fiel zuletzt aber vieles ins Wasser, wie dieses Cafe auf der Gesundheitsmesse.

Plus Die Schlossweihnacht in Neuburg war noch nicht einmal offiziell abgesagt, da war die Sozialaktion für die Kartei der Not schon voll im Gange. Innerhalb von nur drei Tagen waren 97 Kilogramm Plätzchen weg. Aber es gibt noch etwas anderes.

Von Manfred Rinke

Angela Meilinger war vergangenen Sonntag auf Besuch in München. Als sie am Abend zu Hause in Neuburg ihre WhatsApp-Nachrichten abrief, staunte sie nicht schlecht. Da fragten 35 Personen nach, wo sie denn die gebackenen Plätzchen herbekommen könnten. Damit war Angela Meilinger schnell klar: „Egal, ob die Schlossweihnacht des Verkehrsvereins abgesagt wird oder nicht, auf unseren Plätzen werden wir nicht sitzen bleiben.“

