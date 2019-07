Neuburg: Ist das Stadtmarketing auf dem richtigen Weg?

Plus Seit Oktober 2018 ist Markus Kapfer Geschäftsführer des Stadtmarketings Neuburg. Dieses will er nun auf den Prüfstand stellen. Was sich dabei ändern könnte.

„Ich will nicht einfach so weitermachen wie bisher, sondern fragen: Wo wollen wir hin?“ Das ist eine Ansage. Nach rund einem dreiviertel Jahr Einarbeitungszeit als Geschäftsführer des Stadtmarketings Neuburg hat sich Markus Kapfer, der aus dem Rainer Stadtteil Staudheim kommt, einen Überblick über die Lage in Neuburg verschafft und ist zu dem Schluss gekommen: „In einigen Bereichen ist noch deutlich Luft nach oben.“

In Zusammenarbeit mit der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt sollen daher grundlegende Fragen beantwortet werden. Zum Beispiel: Wie beeinflussen die Faktoren Digitalisierung, demografischer Wandel und Identität gegenwärtige und zukünftige gesellschaftliche und städtische Entwicklung. Und: Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für das Stadtmarketing. Der Verein sei inzwischen 16 Jahre alt und seinen Kinderschuhen entwachsen, sagt Kapfer. „In einer Phase mit komplett neuem Team und aktuell auch mir als neuem Geschäftsführer dürfen die Fragen gestellt werden: Wo stehen wir und wo wollen wir zukünftig hin?“

Wo steht das Stadtmarketing in Neuburg und wo will es hin: eine Studentin sammelt in ihrer Masterabeit Antworten darauf

Die Antworten darauf sammelt Rebecca Färber, Studentin im Studiengang Tourismus und Regionalplanung, in einer Masterarbeit. Für die wissenschaftliche Erhebung wird sowohl eine Onlineumfrage unter den Mitgliedern des Stadtmarketings durchgeführt – die Ende der Woche startet – als auch Interviews mit Experten geführt. Zu ihnen zählen Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, Pressesprecher Bernhard Mahler, Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Vertreter des Bayernverbands Stadtmarketing. Dabei geht es vor allem um die Vorstellungen und Wünsche bezüglich der Aktivitäten des Stadtmarketings, nicht zuletzt davon werde dessen zukünftige Ausrichtung abhängen, sagt Kapfer.

Stadtmarketing-Geschäftsführer Kapfer: „Sind wir der Weihnachtsverein?“

„Bisher haben wir uns im Wesentlichen um Projekte und Veranstaltungen gekümmert“, sagt Kapfer. Zu den Projekten etwa zählen der Neuro, die nette Toilette, die Eisarena oder die Hasi-Hoppel-Aktion. Zu den Veranstaltungen gehören das Hofgartenfest, Neuburg leuchtet, die Neuburger Autotage oder der Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz. All das werde unvoreingenommen auf den Prüfstand gestellt. „Wir müssen uns die Frage stellen: Sind wir der Weihnachtsverein?“, sagt Kapfer und spitzt dabei bewusst etwas zu. Im Kern gehe es aber schon darum, Dinge wegzulassen, sollten sie von den Entscheidern nicht mehr erwünscht sein, weil sie darin keinen Mehrwert für den Einzelhandel oder die Stadt sehen.

Stadtmarketing-Geschäftsführer Markus Kapfer möchte eine Strategie für den Verein entwickeln. Bild: Marcel Rother

Kapfer ist sich bewusst, dass er sich mit seinem Verein in einer öffentlich-privaten Partnerschaft befindet. Dabei haben sowohl die beitragzahlenden Mitglieder des Vereins – vorwiegend aus dem Einzelhandel – ein Mitspracherecht, ebenso wie die Vertreter der Stadt, die die Personalkosten des Stadtmarketings tragen. Von beiden wünscht er sich mehr Mut zum Diskurs. „Eine lebendige Stadt muss sich auch mal hinterfragen“, sagt er. Nicht zuletzt, weil man sich in einem immerwährenden Wettbewerb mit anderen Städten befinde. Ihm gehe es darum, Strategien für die Zukunft zu entwickeln, wie durch eine neu ausgerichtete Arbeit des Stadtmarketings sowohl der Mehrwert für die Mitglieder gesteigert als auch die Stadt Neuburg als Ganzes vorangebracht werden könnte.

Was Neuburg anders machen kann, lässt sich auch am Beispiel anderer Städte ablesen

Wie so etwas aussehen könnte, erläutert Kapfer am Beispiel von anderen Städten. Diese hätten Neuburg in einigen Punkten deutlich etwas voraus. Erlangen beispielsweise betreibe ein aktives Leerstandsmanagement, mittels dessen gewerbliche Leerstände in der Innenstadt viel schneller an den Mann gebracht würden. Ein anderes Beispiel ist die Stadt Hof. Dort arbeite man mit professionellen Foto-Bloggern zusammen, die auf Social-Media-Kanälen authentische Einkaufserlebnisse transportieren und die Stadt auf modernen Kanälen ins rechte Licht rücken, um deren Anziehungskraft für Kunden zu steigern. All das koste Geld und/oder Personal. „Das könnte frei werden, wenn wir auf die eine oder andere Veranstaltung verzichten“, sagt Kapfer.

Kapfer betont, dass er die Ausrichtung des Stadtmarketings keineswegs auf den Kopf stellen möchte. Einige Dinge, wie der Neuro oder die Hasi-Hoppel-Aktion hätten sich bewährt und seien hervorragende Instrumente der Kaufkraftbindung. Auch das Seniorensiegel sei vorbildlich. „Es muss nicht immer etwas Neues sein“, sagt er. Allerdings wolle er sich grundsätzlich Gedanken über die strategische Ausrichtung des Stadtmarketings machen. Das bedeute im Idealfall, Stadtentwicklungsprozesse langfristig mitzugestalten und nicht nur Veranstaltungsagentur zu sein.

Für das Stadtmarketing in Neuburg gibt es kein Konzept, nur eine x-beliebige Satzung

„Die Zeit hat sich geändert und mit ihr die Anforderungen“, sagt Kapfer. Dafür braucht das Stadtmarketing eine Strategie. Die gäbe es aber nicht, sagt Kapfer. „Es gibt kein Konzept, lediglich eine x-beliebige Satzung, die für jedes andere Stadtmarketing auch gelten könnte.“ Das aber sei zu wenig angesichts der anstehenden Veränderungen. Von jungen Bürgern müsse er sich beispielsweise die Frage gefallen lassen, ob eine Veranstaltung wie die Autotage nach Neuburg passen – schließlich sei die Stadt keine Autostadt – und selbst wenn, ob Aktionen wie diese überhaupt noch zeitgemäß seien. „Junge Leute haben ein anderes Wertesystem, damit müssen wir uns auseinandersetzen.“

Luft nach oben sieht Kapfer in Neuburg vor allem was die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt anbelangt. „Die historische Altstadt oben und die Einkaufsstadt unten – da steckt noch viel Potenzial in der Vermarktung und Ausgestaltung.“ Etwa in Form einer Fußgängerzone in der Unteren Altstadt, auch wenn er wisse, wie schwierig deren Umsetzung sei.

Wird sich auch Neuburgs Innenstadt stärker zu einem Kultur- und Erholungsraum für Bürger entwickeln?

Maßgebend sei aber generell die Frage, wo sich Innenstädte hin entwickeln und welche Geschäftsmodelle noch funktionieren. Und sollte sich herausstellen, dass die Handelsfunktion in ihrem Stellenwert sinke, wie es Experten diagnostizieren, dann könnten Innenstädte stärker zu einem Kultur- und Erholungsraum für Bürger und Besucher werden.

Über all das müsse gesprochen werden. Auch in Neuburg. Erste Forschungsergebnisse erwartet Kapfer im September. Dann werden sie dem Verwaltungsrat präsentiert.