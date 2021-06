Lionsclub Neuburg spendet 10.000 Euro an Leserhilfswerk "Kartei der Not"

Die Jubiläumsauflage des Benefiz-Golfturniers bringt viel Geld für das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Warum eine solche Spende gerade in der aktuellen Situation wichtig ist.

Über eine großzügige Spende von insgesamt 10.000 Euro durch den Lionsclubs Neuburg kann sich die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, freuen. Das Geld stammt aus dem Benefiz-Golfturnier, das der Lionsclub bereits zum 25. Mal organisiert hat. Bei einem Treffen im Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld übergaben die Verantwortlichen die Spendensumme symbolisch an Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not. „Wir freuen uns riesig“, betonte Hansen, der herzliche Grüße von Ellinor Scherer und Alexandra Holland, den Vorsitzenden der Kartei der Not, ausrichtete.

Leserhilfswerk "Kartei der Not" hilft unverschuldet in Not geratenen Menschen

Auch in deren Namen bedankte sich Hansen herzlich für diesen „stolzen Betrag“. Das Leserhilfswerk für unverschuldet in Not geratene Menschen aus der Region könne das Geld gut gebrauchen. Schließlich seien aufgrund der Corona-Pandemie viele Spendenaktionen weggebrochen. „Das merkt man“, so Hansen, der von einer „wirklich schweren Zeit“ sprach. Umso mehr sei das Benefizturnier des Lionsclubs eine „richtig tolle Geschichte“.

Spendensammler Rupert Hackl lobte die Sponsoren, die trotz der schwierigen Umstände die Treue gehalten haben. Die Geldgeber hätten erkannt, dass die Not bei Betroffenen, gerade in Corona-Zeiten, groß sei. Die Kartei der Not als Spendenziel habe den Vorteil, dass das Geld in der Region bleibt und ohne Abzüge den Betroffenen zugutekommt, so Hackl.

Wie berichtet, haben die Organisatoren des Golfturniers bislang über eine Million Euro an Spenden gesammelt. Mit dem Jubiläumsturnier haben sich mit Erwin Herrle und Rupert Hackl zwei besondere Aktivposten zurückgezogen.