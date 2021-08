Mit Masken & 3G-Pflicht: Unter diesen Vorzeichen findet die Jagdmesse auf Grünau bei Neuburg statt

Plus Die erste Neuburger Großveranstaltung soll im Oktober in Grünau stattfinden. Der Veranstalter der Jagdmesse verhandelt dabei noch das Hygienekonzept mit dem zuständigen Landratsamt.

20.000 Besucher erwarten die Organisatoren von „Deutschlands schönster Jagdmesse“ vom 8. bis 10. Oktober in Schloss Grünau. Es ist die erste Großveranstaltung heuer in Neuburg. Derzeit verhandelt die Reich Messen GmbH mit dem Landratsamt die Vorgaben zum Infektionsschutz.