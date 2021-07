Mit Musik und Tatkraft durch Neuburg: Reinhardt Reißner ist 75

Plus Reinhardt Reißner ist 75 Jahre alt geworden und hat viele Pläne. Eine Geburtstagsparty feierte der langjährige Kreisrat im Garten mit Ehrengästen und Blaskapellen.

Reinhardt Reißner ist 75 geworden und feierte eine Geburtstagsparty in seinem kleinen Garten in Feldkirchen. Viele CSU-Parteifreunde kamen, die örtlichen Vereine, Freunde aus Feldkirchen, Sehensand und Neuburg.