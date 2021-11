Neuburg

18:33 Uhr

Offen für Jungen und Mädchen: Was bedeutet dies für die Neuburger Realschulen?

Plus Sowohl an der Paul-Winter-, als auch an der Maria-Ward-Realschule sind künftig ab der fünften Klasse Jungen und Mädchen zugelassen. Was sich an den Neuburger Schulen ändert.

Von Andreas Zidar

Zum kommenden Schuljahr 2022/2023 steht an den beiden Realschulen in Neuburg eine gravierende Veränderung an. Sowohl die staatliche Paul-Winter-Realschule als auch die Maria-Ward-Realschule in Neuburg werden ab der fünften Jahrgangsstufe Mädchen und Buben aufnehmen. Dies teilt das Bayerische Kultusministerium am Donnerstag mit. Die Öffnung der beiden Realschulen zu koedukativen Schulen, also sowohl für Mädchen als auch für Jungen, sei das Ergebnis von einvernehmlichen Gesprächen zwischen dem Sachaufwandsträger der Paul-Winter-Realschule Neuburg, dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, und dem Träger der Maria-Ward-Realschule Neuburg, dem Schulwerk der Diözese Augsburg, sowie dem Bayerischen Kultusministerium, heißt es. Hintergrund sei demnach die Stärkung des Realschulstandorts Neuburg. Was bedeutet dieser Schritt für die beiden Schulen?

