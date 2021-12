Regionaler Arbeitsmarkt: Arbeitslosigkeit im Raum Neuburg geht erneut ein Stück zurück

Die Arbeitslosikgeit im Bereich Ingolstatd und im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist erneut leicht gesunken. Die weitere Entwicklung des Arbeitsmarktes hängt von der Pandemielage ab.

Erneut ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Ingolstadt rückläufig. Der Bestand an Arbeitslosen liegt im November mit 6033 deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (7625). Am größten fällt der Rückgang in der Stadt Ingolstadt aus, hier beträgt die Arbeitslosenquote nun 3,0 Prozent. Im Vormonat waren es noch 3,3 Prozent. Auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gibt es erneut weniger Menschen ohne Arbeit.

„Vom anhaltend positiven Trend können alle Personengruppen profitieren“, sagt Johannes Kolb, Leiter der Agentur für Arbeit Ingolstadt. Ob die Erholung am Arbeitsmarkt auch in den kommenden Wochen anhält, werde neben den verfügbaren Rohstoffen und Bauteilen, vor allem davon abhängen, in welchem Umfang Einschränkungen, aufgrund der sich aktuell rasant verschärfenden Pandemielage, erforderlich sind. Ungeachtet dessen werde sich der Abbau der Arbeitslosigkeit auch dadurch verlangsamen, heißt es weiter, dass mittlerweile das Vorkrisenniveau gar nicht mehr so weit weg ist.

Seit Jahresbeginn wurden auf Agenturebene 7343 Arbeitsstellen –fast zehn Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum – neu gemeldet. Im November 2021 ist mit 545 neu gemeldeten Arbeitsstellen die Dynamik etwas zurückgegangen. Der Bestand an offenen Stellen, also Arbeitsstellen, die derzeit zur Besetzung anstehen, stieg gegenüber 2020 um 860 auf nun 3954. Das gestiegene Arbeitsangebot ist in nahezu allen Branchen zu verzeichnen.

Arbeitslosigkeit in Ingolstadt und Neuburg-Schrobenhausen sinkt

Im Stadtgebiet Ingolstadt hat sich die Zahl der arbeitslosen Menschen im Berichtsmonat November um 188 Personen verringert und sinkt damit auf insgesamt 2491 Arbeitslose. Die aktuelle Arbeitslosenquote liegt damit bei 3,0 Prozent (Vormonat: 3,3 Prozent). Aktuell gibt es 1.333 unbesetzte Stellen, lediglich 2 mehr als im Vormonat.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist die Arbeitslosenquote mit 1,7 im Berichtsmonat November nochmals um 0,1 Prozentpunkte gesunken. Zum Stichtag wurden 1.014 Personen als arbeitslos gezählt, 41 weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Jahr 2019 ist die Zahl der arbeitslosen Landkreisbürger damit fast identisch (November 2019 insgesamt: 1015 arbeitslose Personen). 704 Arbeitsstellen sind als vakant gemeldet, 16 weniger als im Vormonat. Vor Jahresfrist waren 542 Arbeitsplätze unbesetzt. (nr)