Neuburg/Rennertshofen

vor 2 Min.

Oldtimer in TV-Produktion: Wer fährt denn hier durch Neuburg und Rennertshofen?

Plus Zwei Oldtimer-Raritäten der Marke Bugatti wurden in Neuburg, Stepperg und Bertoldsheim in Szene gesetzt. Dahinter stecken Filmaufnahmen von TVT Creative aus München.

Von Manfred Dittenhofer

Der Bugatti Royale wurde nur aus einem Grund gebaut: Der französische Automobilhersteller Ettore Bugatti wollte nicht nur ein den Luxusmarken Rolls-Royce und Maybach ebenbürtiges Fahrzeug etablieren. Er wollte ein diesen Konkurrenzmodellen überlegenes Luxusgefährt bauen. Dieses Edelgefährt, das von 1926 bis 1933 gefertigt wurde, wird nun in einer TV-Produktion vorgestellt. Und die Kulisse für die Filmaufnahmen dieses historischen Fahrzeugs bildeten am Dienstag die Neuburger Altstadt und die Alleen in Stepperg und Bertoldsheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

