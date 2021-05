Neuburg-Schrobenhausen

vor 4 Min.

Corona-Frust: Wie sich Menschen im Raum Neuburg zur Impfung vordrängeln

Plus Auch im Kreis Neuburg-Schrobenhausen ist der Impf-Frust bei manchem offenbar so groß, dass er die Priorisierung umgehen möchte. Die Rede ist von „rechtlich fragwürdigem Verhalten“.

Von Andreas Schopf

Die Impfkampagne schreitet langsam voran, auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Vergangene Woche teilte das Gesundheitsamt mit, dass knapp 40 Prozent der Kreisbewohner eine erste Impfung, rund 14 Prozent eine zweite Impfung gegen Covid-19 erhalten haben. Doch auch wenn Zehntausende in der Region bereits eine (Teil-)Immunisierung besitzen, warten immer noch viele Menschen auf eine solche Spritze. Weil der Corona-Impfstoff knapp ist, braucht es nach wie vor viel Geduld. Geduld, die so mancher offenbar nicht aufbringen kann. Denn auch in der Region gibt es Fälle von Impfdränglern, die sich nicht an die offizielle Reihenfolge halten und den Corona-Schutz erschleichen möchten. Die Rede ist von „rechtlich fragwürdigem Verhalten“.

Themen folgen