vor 36 Min.

"Durststrecke": Zuletzt kaum Erstimpfungen in Neuburg-Schrobenhausen

Wer nach wie vor auf seine erste Corona-Impfung wartet, braucht weiter viel Geduld. In den vergangenen beiden Wochen kamen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen so gut wie keine Erstimpfungen zustande.

Plus Der Corona-Impfstoff hat im Kreis Neuburg-Schrobenhausen zuletzt fast nur für Zweitimpfungen gereicht. In den kommenden Tagen sind jedoch mehr Dosen angekündigt.

Von Andreas Schopf

Wer immer noch auf seine erste Impfung gegen Covid-19 wartet, braucht weiterhin viel Geduld. Zwar haben in den vergangenen beiden Wochen tausende Bürger im Kreis Neuburg-Schrobenhausen eine Corona-Impfung erhalten. Doch dabei handelte es sich fast ausschließlich um Zweitimpfungen. Im bisherigen Monat Juni konnte man in den Impfzentren so gut wie keine Erstimpfungen anbieten, teilt Stefanie Schmid, Sprecherin des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen, mit. In den kommenden Tagen werden jedoch wieder mehr Dosen erwartet.

