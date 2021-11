Neuburg-Schrobenhausen

Niedrige Impf-Quote im Landkreis: Kann in Neuburg bald mehr geimpft werden?

Nicht nur in Mühlried, sondern auch bei der Impfsprechstunde im Neuburger Geriatriezentrum ist der Andrang derzeit groß. Eine Lösung Für Besserung ist allerdings in Sicht.

Plus Die Corona-Zahlen in Neuburg-Schrobenhausen klettern in die Höhe. In Mühlried und in der Geriatrie in Neuburg wird geimpft, was geht. Doch das reicht noch nicht. Nun gibt es einen Hoffnungsschimmer.

Von Manfred Rinke

Die Nachfrage ist enorm. Nachdem durch die Ausweitung der Öffnungszeiten nun auch in der Geriatrie mehr geimpft werden kann, wird an den beiden Impfstationen in Neuburg und Mühlried rund 1500 Mal in der Woche bei Impfwilligen die Nadel gesetzt. Doch das ist noch nicht genug, längst müssten mehr Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, sich impfen zulassen. Warum geht das im Landkreis so langsam voran?

