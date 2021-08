Neuburg

vor 32 Min.

Sperrungen: Neuburg muss auf zwei wichtige Verkehrsachsen verzichten

Am Rieder Berg werden Verkehrsteilnehmer seit Montag umgeleitet. Die Staatsstraße ist in Richtung Bergheim gesperrt.

Plus Der „Straßenbau-Sommer“ ist in vollem Gange. Seit Montag ist die Staatsstraße zwischen Ried und Bergheim gesperrt. Auch an der B16, im Bereich St.-Andreas-Straße, laufen die Arbeiten.

Von Andreas Schopf

Der „Straßenbau-Sommer“, wie es Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling formuliert hatte, ist in vollem Gange. Nach der Fertigstellung der Südpark-Schleife ist nun ein anderes Millionenprojekt an der Reihe: die Staatsstraße zwischen Ried und Bergheim. Seit diesem Montag ist der Bereich gesperrt. Die Region muss damit wochenlang auf eine wichtige Verkehrsachse verzichten. Und auch für ein weiteres Großvorhaben sind die Arbeiten angelaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen