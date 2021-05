Unfall am Neuburger Südpark: Lkw kracht in Auto

Am Neuburger Südpark ist es zu einem Unfall gekommen. Ein Lkw krachte in die Fahrerseite eines Autos. Der Fahrer verletzte sich schwer.

Am Montag gegen 12 Uhr mittags befuhr ein 51-jähriger Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine die B16 bei Neuburg, in Fahrtrichtung Donauwörth. Aus dem Bereich Am Südpark wollte ein 28-Jähriger auf die B16 in Fahrtrichtung Ingolstadt einfahren, teilt die Polizei mit.

Unfall am Neuburger Südpark: Lkw erwischt Auto eines 28-Jährigen

Dabei übersah er den herannahenden Lkw, es kam zur Frontalkollision des Lkw mit der Fahrerseite des 28-Jährigen. Der 28-jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. (nr)

