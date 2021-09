Neuburg

Wieder ein Unfall: Wie wird die Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße sicherer?

Kommt etwas von links? An der Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße in Neuburg werden Radfahrer durch abbiegende Fahrzeuge gefährdet.

Plus Nach dem erneuten schweren Radunfall an der Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße in Neuburg fordert Bürgermeister Johann Habermeyer neue Lösungen. Diese Möglichkeiten sind im Gespräch.

Von Andreas Schopf

Wieder ein schwerer Unfall mit einer Radfahrerin. Wieder an der Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße. Das Unglück der vergangenen Woche hallt nach – auch im Neuburger Rathaus. „Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen“, betont Zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer, der urlaubsbedingt in dieser Woche noch Stadtoberhaupt Bernhard Gmehling vertritt. Die Stadt hat nach dem tödlichen Radunfall des vergangenen Jahres viel getan, um die Sicherheit an dieser Stelle zu erhöhen. Warnschild, Blinklicht, Spiegel und frühere Grünphase für Radfahrer – die vielbefahrene Kreuzung ist mittlerweile mit allerhand ausgestattet Doch reicht das?

