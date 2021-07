Neuburg

Wiedereröffnung in Neuburg: Luftikus bietet wieder Heimat für acht Kinder

Plus Die Kindertagesstätte Luftikus des Neuburger Geschwaders wurde wieder eröffnet. Was sich in der Zwischenzeit getan hat.

Von Manfred Dittenhofer

Im Sturm übernahmen die Kleinen am Donnerstag ihre wieder eröffnete Heimat in der Kindertagesstätte Luftikus der Wilhelm-Frankl-Kaserne in Neuburg. Nach eineinhalb Jahren Stillstand konnte die Kita, die bereits von 2014 bis 2019 in Betrieb war, ihre Betreuungsarbeit wieder aufnehmen. Vorausgegangen war viel Koordinationsarbeit zwischen dem Geschwader, dem Jugendamt, dem Bundeswehrdienstleistungszentrum und dem Bundesministerium der Verteidigung.

