Hühnerparadies in Oberhausen: Das ist der wohl erste Biobauernhof im Kreis

Plus Vor 30 Jahren hat Josef Stegmeir seinen Hof in Oberhausen auf Bioanbau umgestellt – und war damit einer der ersten im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Bald übernimmt die nächste Generation.

Die Küken sind ganz wild auf die Kartoffeln. Und auch die Mutterhenne pickt kräftig zu. Früher üblich, sieht man heute nur noch selten frei laufende Küken auf einem Bauernhof. Auf dem Stegmeir-Hof in Oberhausen aber ist das ganz normal.