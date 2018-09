04.09.2018

Poeten wettstreiten beim Zeitlos-Slam

Licht aus, Mikro an: Beim Poetry Slam tragen Autoren ihre selbstverfassten Texte vor.

Zum fünften Mal treten Interpreten beim Poetry Slam in Neuburg an. Tizian Neidlinger ist Moderator des Abends. Er erklärt, was auf das Publikum zukommt.

Gerade 21 Jahren alt und tatsächlich so etwas wie der Vater der hiesigen Szene: Vor drei Jahren hat Tizian Neidlinger den Poetry Slam ins Café Zeitlos nach Neuburg gebracht. Am Donnerstag, 13. September, findet die Veranstaltung der gesprochenen Kunst zum fünften Mal statt.

Was genau ist ein Poetry-Slam?

Poetry Slam bedeutet übersetzt in etwa Poesieschlacht und bezeichnet einen literarischen Vortragswettbewerb, bei dem Autoren ihre selbstverfassten Texte innerhalb einer bestimmten Zeit einem Publikum vortragen. Dabei mischen sich die Erzählstränge von Geschichten mit Gedichten, etwas Kabarett, dazu Rap, manchmal Kritik und einer ordentlichen Portion Zeitgeist. Danach folgt die Bewertung der Performance – natürlich demokratisch. Heißt: Je lauter das Publikum klatscht, desto wahrscheinlicher ist ein Vorrücken in die nächste Runde. „Gute Texte kommen meistens besser an“, erklärt Tizian Neidlinger. Ebenso die witzigen. Gleichermaßen sei es für Interpreten von Vorteil, Bühnenmensch zu sein. „Wenn du da oben Spaß hast, reißt das automatisch mit“, sagt der 21-Jährige.

Tizian Neidlinger ruft zum Poetry Slam im Café Zeitlos in Neuburg auf Video: Tizian Neidlinger

Zur Freude des abendlichen Moderators steht das Line-up für den fünften Neuburger Zeitlos-Slam mit insgesamt neun Künstlern fest. Wie Neidlinger berichtet, habe er die Veranstaltung erst vor kurzer Zeit publik gemacht. „Schon jetzt sind wir ausgelastet“, betont er. Alle Poeten stammen aus Bayern, drei aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Daneben seien Ingolstadt und München vertreten. Bemerkenswerterweise, so erzählt der junge Mann, handle es sich beim Großteil der Teilnehmer um Künstlerinnen. „In der gesamten Szene gibt es im Vergleich allgemein wenig Frauen“, sagt Neidlinger.

Anders bei diesem Poetry Slam: Hier stehen sich sechs weibliche und drei männliche Interpreten gegenüber, die zunächst in Dreiergruppen gegeneinander antreten. Nach dem demokratischen Prinzip kommen diejenigen, die den meisten Applaus einheimsen, ins Finale, wo sie einen zweiten Text performen. Im Gegensatz zur vergangenen Slam-Veranstaltung im September, sagt Neidlinger, werde es diesmal kein übergeordnetes Thema geben. „Vom Liebesgedicht bis zum Hassbrief ist alles möglich, zumal die Leute in jede Richtung schreiben.“ Das Ergebnis sei oft überraschend.

Tizian Neidlinger tritt in Neuburg außer Konkurrenz an

Zu Beginn des Abends wird Neidlinger selbst einen Text vorlesen, der nicht in die Wertung miteinfließt. Zum Slamen ist der 21-Jährige übrigens durch Zufall gekommen. Ursprung seiner Leidenschaft sei ein Seminar der gymnasialen Kollegstufe gewesen, für das er eines aus insgesamt sechs Projekten wählen konnte. Der Vorschlag Poetry Slam belegte Platz vier seiner Favoritenliste und demnach einen der unteren Ränge. Der Schüler wurde dem Projekt dennoch zugeteilt. Zumindest aber hat das „Pech im Wählen“, wie er es formuliert, ein gutes Ende gefunden. Der Slam ist ihm geblieben.

Der fünfte Zeitlos-Slam findet am Donnerstag, 13. September, im Café Zeitlos in Neuburg statt. Beginn ist 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Themen Folgen