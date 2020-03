Proteste gegen Werksschließung: Ledvance-Mitarbeiter streiken in Eichstätt

Plus Betriebsrat und IG Metall machen mobil gegen die chinesischen Eigentümer, die das Werk des Lichtherstellers in Eichstätt schließen wollen. Unterstützung für die Mitarbeiter kommt aus der ganzen Region.

Ginge es nach Hubert Roßkopf, Tamara Hübner, Bernhard Stiedl und 400 Mitarbeitern des Lichtherstellers Ledvance, werden die chinesischen Besitzer in Eichstätt erleben, was es heißt, sich mit deutschen Arbeitnehmern und ihren Vertretungen anzulegen. Der Betriebsratsvorsitzende des Ledvance-Werks in Eichstätt sowie die zweite und der erste Bevollmächtigte der IG Metall waren Redner auf der Kundgebung, die am Mittwoch vor den Toren des Werks in Eichstätt stattfand. Das Werk soll geschlossen werden. Die IG Metall und der Betriebsrat werfen den Eigentümern der Firma – der chinesische Leuchtmittelproduzent MLS und weitere chinesische Investoren – Willkür und Profitgier vor.

Ein Arbeitsvernichter seien die chinesischen Eigentümer, statt ein Arbeitgeber zu sein, findet Hubert Roßkopf, der damit drohte, einen massiven Arbeitskampf zu starten, sollte die Geschäftsführung nicht endlich an den Verhandlungstisch kommen. „Wir werden nicht zulassen, dass dieser Standort vernichtet wird.“ Die Geschäftsführung sei zu feige, nach Eichstätt zu kommen und Rede und Antwort zu stehen. „Für Eichstätt und 400 Familien ist die Schließung eine Katastrophe.“

IG Metall Ingolstadt: Management hat versagt

Tamara Hübner, zweite Bevollmächtigte der IG Metall Ingolstadt, wehrte die schlechtgerechneten Zahlen des Werks ab. Sie sagte: „Wer ist denn für die Auslastung verantwortlich? Das Management hat versagt. Und wer bringt andauernd Ideen ein, die nicht ernst genommen werden? Nur die Belegschaft.“

Erster Bevollmächtigter der IG Metall Bernhard Stiedl forderte die Politik auf, sich der Sache anzunehmen. „Würde Franz Josef Strauß noch leben, der wäre schon lange nach China geflogen. Und wenn notwendig, hätte er die bayrischen Gebirgsschützen mitgenommen.“ Ministerpräsident Markus Söder sei gefordert und müsse Ledvance zur Chefsache machen. „Eines muss den Chinesen klar sein. So springt man nicht mit deutschen Mitarbeitern um, so springt man nicht mit Deutschland um“, sagte Stiedl. In Eichstätt werde ein zukunftsorientierter und profitabler Standort ausgeblutet. Das Know-how und technische Wissen werde nach China transferiert. Dabei habe es Alternativen zum Erhalt der Produktion in Eichstätt gegeben, fuhr Stiedl fort. Gleich drei Investoren seien interessiert gewesen, aber die chinesischen Besitzer wollten gar keine Lampenproduktion in Eichstätt. Die müssten dann aus China importiert werden. „Zuerst wird ein Konkurrent aufgekauft, dann das Wissen abgezogen und der Standort geschlossen. Das ist keine Kultur der Fairness.“

Airbus, Osram, Audi: Ledvance-Mitarbeiter bekommen Unterstützung

Aber die Chinesen sollen wissen, so Stiedl, dass der Betriebsrat und die IG Metall die gesamte Region mobilisieren werden. „Die Audi-Mitarbeiter haben schon angefragt, wann sie vorbeikommen können.“ Und nicht nur die. Airbus, Osram, Conti. Die Mitarbeiter dieser Firmen stehen in den Startlöchern. Stiedl: „Hinter uns im Werk wird gerade nicht produziert. An diese leeren Hallen kann sich die Geschäftsführung gleich gewöhnen.“ Mitarbeiter so abzuspeisen, könne teuer werden, warnte Stiedl, der die gesamte IG Metall für das Eichstätter Werk mobilisieren will. Und auch die lokale Politik ist bereits im Boot. Viele Lokalpolitiker solidarisieren sich mit den Ledvance-Mitarbeitern. Man darf sich in Eichstätt auf einen heißen Sommer gefasst machen, denn Betriebsrat und IG Metall-Führung werden den Konflikt nicht scheuen.