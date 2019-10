Rad-Demo: Neuburg soll den Radfahrern gehören

Plus Über 100 Radler haben am Freitag für eine bessere Infrastruktur demonstriert. Sie wünschen sich mehr Radwege und mehr Rücksicht auf ihre Belange.

Für ein radfreundliches Neuburg sind am Freitagnachmittag über 100 Fahrradfahrer in die Pedale getreten. Damit wurden die Erwartungen von Ulrike Hetmanek-Rogler mehr als übertroffen. Die Physiotherapeutin und stellvertretende Ortsvorsitzende der SPD hatte die Rad-Demo organisiert – als Privatperson, wie sie betont, „weil ich mich im Sommer so geärgert habe“. Die Neuburgerin ist viel mit dem Rad in der Stadt unterwegs und findet, dass die Stadt die Belange von Radfahrern viel zu wenig ernst nimmt. Deshalb rief sie Gleichgesinnte auf, um zu demonstrieren: Nicht nur sie, sondern viele andere Neuburger wünschen sich eine radfreundlichere Stadt.

Und ihr Ruf wurde erhört: Über 100 überzeugte Radler fuhren mit ihr im Konvoi durch Neuburg. Der Weg führte sie von der Schlösslwiese über das Descartes-Gymnasium, vorbei an den Grundschulen am Schwalbanger und im Ostend, über den Donaukai zum Schrannenplatz. Dort nahm Ulrike Hetmanek-Rogler ein Megaphon in die Hand und sprach ein paar ihrer Vorschläge an, die ihrer Meinung nach die Radsituation in Neuburg verbessern würden. Mehr Ladestationen für E-Bikes gehören ebenso dazu wie das Befahren von Einbahnstraßen gegen die Fahrtrichtung oder „Radschnellstraßen“, die von den Stadtteilen in die Innenstadt leiten. Lauten Applaus gab es jedoch für eine andere Idee: Tempo 30 auf allen Straßen in der Stadt.

Ulrike Hetmanek-Rogler (rechts) hat die Rad-Demo organisiert. Bild: Claudia Stegmann

Wie Radfahren in Neuburg sicherer gemacht werden könnte

Ulrike Hetmanek-Rogler ist der Überzeugung, dass in Neuburg viel mehr Menschen aufs Rad steigen würden, wenn die Infrastruktur besser wäre. „Wenn Mütter wüssten, dass es für ihr Kind einen sicheren Schulradweg gibt, dann gäbe es auch weniger Elterntaxis“, ist sich die Mutter einer Tochter sicher. Zu einem sicheren Radweg gehört ihrer Meinung nach eine breite, rote Markierung auf der Straße, wo Radwege die Fahrbahn kreuzen. Autofahrern soll dadurch signalisiert werden: „Achtung! Hier queren Radfahrer die Fahrbahn!“ Eine solche Markierung könnte sie sich etwa an der Monheimer Kreuzung vorstellen, wo stadteinwärts fahrende Radler die Straßenseite wechseln müssen, oder auch an der Augsburger Straße an der Abzweigung Richtung Schwalbanger.

Darüber hinaus wünscht sich Ulrike Hetmanek-Rogler ausgewiesene Radrouten, die stark befahrene Straßen meiden und stattdessen durch ruhigere Nebenstraßen führen. Die Beschilderungen könnten beispielsweise in die Innenstadt, in den Englischen Garten oder Richtung Südpark weisen.

Warum radfahren „falsch herum“ in der Einbahnstraße nicht so einfach ist

Zu den verkehrsberuhigten Nebenstraßen zählt sie auch Einbahnstraßen wie die Färber- oder Franziskanerstraße. Diese sollen nach ihrer Vorstellung von Radfahrern auch gegen die Fahrtrichtung benutzt werden dürfen. Doch das funktioniert so einfach nicht, wie Franz Sailer von der Polizei Neuburg erklärt. Denn damit Radler gegen die Fahrtrichtung fahren dürfen, muss die Straße breit genug sein, damit Auto- und Radfahrer sicher aneinander vorbeikommen. Dazu sind Mindestmaße gesetzlich vorgeschrieben. Und die sind weder in der Franziskanerstraße noch in den Einbahnstraßen der Unteren Altstadt (mit Ausnahme der Rosenstraße) gegeben. Das liegt nach den Worten von Sailer per se nicht an den Straßenbreiten an sich, sondern an den Parkbuchten, die die Fahrbahnen verengen. Wer also will, dass Radfahrer gegen die Einbahnstraße fahren dürfen, der muss Parkplätze auflösen. „Machbar ist vieles, aber immer zum Nachteil von irgendjemand anderem“, sagt Sailer etwa im Hinblick auf die Bedürfnisse der Einzelhändler.

Bedürfnisse haben auch die Autofahrer in der Stadt – nämlich möglichst schnell und staufrei von A nach B zu kommen. Zumindest ersteres widerspricht dem Vorschlag von Ulrike Hetmanek-Rogler, in der ganzen Stadt Tempo 30 durchzusetzen. Diese Idee dürfte aber auch aus noch einem anderen Grund schwierig umzusetzen sein. Denn die großen Verkehrsadern in Neuburg – von der Augsburger Straße im Süden, über die Bahnhof- und Luitpoldstraße bis zur Ingolstädter Straße im Norden sowie die Donauwörther und Münchener Straße – gehören zur Staatsstraße 2035. Eine Geschwindigkeitsbeschränkung könnte also nur der Freistaat Bayern genehmigen – und das wird er nur tun, wenn er dies als zwingend erforderlich ansieht. Eine unzumutbare Lärmbelästigung für die Anlieger wäre so ein Grund. Die Verkehrssicherheit für Radfahrer hingegen dürfte mutmaßlich kein Argument für Tempo 30 sein, zumal die Unfallstatistik laut Polizei auch nirgends neuralgische Verkehrspunkte sieht. 2018 gab es im Stadtgebiet Neuburg 40 Radunfälle, dieses Jahr waren es bis Ende September 47. Die Zahlen beinhalten auch Unfälle mit alkoholisierten Radfahrern oder solche, bei denen ein Fehlverhalten der Fahrradfahrer vorlag.

Rad-Demo: Vorschläge müssen umsetzbar und gesetzeskonform sein

Für konstruktive Vorschläge aller Art ist Verkehrsreferent Bernhard Pfahler grundsätzlich aufgeschlossen. Am Freitagnachmittag war er zusammen mit Horst Winter und Heinz Schafferhans von der Agenda 21 am Schrannenplatz, um mit den Rad-Demonstranten ins Gespräch zu kommen. „Ich bin offen für alle Anregungen, die müssen dann aber auch umsetzbar sein“, sagte er. Mit Forderungen wie „Das geht schon, wenn man will!“ könne er nicht arbeiten. Es gebe schließlich rechtliche Vorgaben, die eingehalten werden müssten.

Alles in allem sieht er die Stadt durchaus aktiv beim Radwegebau. Nächstes Jahr soll sowohl ein neuer Radweg durch den Graben als auch entlang der Münchener Straße zwischen dem Autohaus Praunsmändtl und der Esso-Tankstelle gebaut werden. Ulrike Hetmanek-Rogler geht das aber nicht weit genug: Sie fordert vom Neuburger Stadtrat ein alternatives Verkehrskonzept, das die Bürger anreizt, weniger mit dem Auto und mehr mit dem Rad oder Stadtbus zu fahren. Dazu müssten aber beispielsweise Parkplätze teurer werden und die Stadtbusse häufiger fahren.

