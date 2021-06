Zwei Männer aus dem Raum Neuburg sind Teil einer ARD-Krimiserie

Drehbuchautor Herbert Kugler aus Rennertshofen und der Brucker Schauspieler Winfried Frey arbeiten erstmals gemeinsam für „Watzmann ermittelt“. Das Ergebnis ist in der ARD zu sehen.

Er hat schon mehrere Drehbücher für die erfolgreiche deutsche Krimiserie „Watzmann ermittelt“ geschrieben – der andere schon in mehreren Serien mitgespielt. Zum ersten Mal treffen Drehbuchautor Herbert Kugler aus Rennertshofen und der Brucker Schauspieler Winfried Frey am heutigen Mittwoch, 9. Juni, in einer Folge der Krimiserie, die in der ARD ausgestrahlt wird, zusammen.

Herbert Kugler aus Rennertshofen. Foto: Manfred Rinke (Archiv)

Herbert Kugler und Winfried Frey sind Teil der ARD-Krimiserie „Watzmann ermittelt“

Die Folge mit dem Titel „Fluch am Eckstein“ wird um 18.50 Uhr im Ersten zu sehen sein. Wie es das Drehbuch will, schlüpft Winfried Frey in der Serie in die Rolle von Andreas Lenz. Nachdem der Betreiber eines beliebten, aber in die Jahre gekommenen Berchtesgadener Sessellifts in der Gaststube seiner Bergstation erstochen aufgefunden wird, rückt Frey alias Lenz, der Geschäftspartner des Opfers, schnell in den Fokus der Ermittlungen. Wie das Ganze ausgehen wird? Ganz einfach einschalten und zusehen. (mari)

