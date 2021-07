Rennertshofen

First Responder Rennertshofen: Seit 15 Jahren als Lebensretter unterwegs

Plus Der Förderverein First Responder Rennertshofen zieht Bilanz und blickt in die Zukunft.

Von Manfred Dittenhofer

Seit 15 Jahren gibt es nun schon die First Responder in Rennertshofen. Der Verein, der mit seinen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen zu Unfällen und medizinischen Notfällen ausrückt, blickt in dieser Zeit auf die beachtliche Anzahl von 2800 Einsätzen zurück. Vor Kurzem wurde nun die Vorstandschaft neu gewählt.

