Rennertshofen

vor 32 Min.

Kinokauf: Basis für Bürgerbegehren in Rennertshofen ist gelegt

Sie geben dem Widerstand gegen den Kauf des alten Kinos (Gebäude im Hintergrund) in Rennertshofen ein Gesicht: (v.l.) Heinrich Müller, Josef Sillet, Josef Lang und Bernhard Weigl wollen nicht, dass sich die Gemeinde in ein ihrer Meinung nach „finanzielles Abenteuer“ stürzt. Genügend Unterschriften für ein Bürgerbegehren haben sie bereits gesammelt.

Plus Die Initiatorengruppe gegen den Kauf des alten Kinos in Rennertshofen durch die Gemeinde hat die Unterschriften zusammen, um ein Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen. Hoffnung auf eine späte Einsicht.

Von Manfred Dittenhofer

In der Marktgemeinde Rennertshofen kocht die Volksseele. Und nun formiert sich Widerstand: Durch ein Bürgerbegehren soll die Gemeinde davon abgehalten werden, das alte Kino zu erwerben. Bereits im September wollen die Initiatoren das Bürgerbegehren in den Gemeinderat einbringen. Dann soll die Frage, ob die Marktgemeinde das alte Kinogebäude kauft, durch einen Bürgerentscheid geklärt werden. In den vergangenen Wochen haben die Initiatoren Unterschriften gesammelt. Um ein Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen, mussten zehn Prozent der wahlberechtigten Rennertshofener unterschreiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen