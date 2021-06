Theaterfreunde Rennertshofen veranstalten Schnitzeljagd

Bei der Schnitzeljagd der Theaterfreunde Rennertshofen mussten die Kinder lustige Fragen beantworten.

„ Corona hat die Kinder besonders hart getroffen“, sagt Ines Hartwig am Parkplatz vor dem Rennertshofener Pfarrheim. Dort hatten die Theaterfreunde einen Stand für Start und Ziel zu einer Schnitzeljagd „per pedes“ durch Rennertshofen aufgebaut.

„Der Rundkurs mit neun Stationen ist nach langer Zeit ein Angebot an die Kinder, die im Verein unter anderem auf die Weihnachtsfeier und das Jugendtheater verzichten mussten“, meint die Rennertshofener „Bühneninstitution“ Claudia Riedelsheimer zum Grund der Schnitzeljagd. Um die Freude der rund 30 Kinder mitzuerleben, ging Claudia Riedelsheimer auch selbst den Rundkurs.

Auf dem Schnitzeljagd-Rundkurs gab es neun Stationen für die Kinder

Erstes Ziel gemäß Fragebogen war der „Arbeitsplatz der Pfarrers“. Der Weg dorthin war am Sonntag wegen der Kommunion sogar noch beflaggt. Dort angekommen, stand die Frage nach dem Kirchenpatron an. Dass dies Johannes ist, wollte auch Pfarrer Georg Guggemos wissen. Von der Kirche ging es weiter zur Geschichte. Hier wollten die Organisatoren wissen, wer den Markt im Dreißigjährigen Krieg heimsuchte. Das waren die Schweden, die durch das gleichnamige Tor „verewigt“ sind. Allerdings gab es der Legende nach auch einen Übeltäter, der den marodierenden Nordmännern den Zugang erleichterte. An das „Hedderle“ (Ziege) erinnert ein Brunnen im Ortszentrum, um den sich die Kinder zur Beantwortung der Fragen scharrten.

Von der Geschichte ging es weiter zum Sport. Mit Hinweis auf die laufende Fußball-Europameisterschaft galt es per Elfmeter Torfrau und Mitorganisatorin Tina Weigl zu überwinden. Das dazugehörige Lösungswort war der Torpfosten. Weil die Schule auch ein Lebensmittelpunkt der Kinder ist, war die Schule eine weitere Station der Schnitzeljagd. Pädagogisch wertvoll war die dazugehörige Frage, was man in der Bildungseinrichtung nicht darf. Die Antwort „spicken“ kam vielleicht deswegen so schnell, weil es die meisten schon mal gemacht hatten.

Am Ende gab es verschiedene Preise für die Kinder

Zurück in den Ortskern mussten die Schnitzeljäger am Osttor die Scherzfrage beantworten, was schwerer ist, ein Kilo Sand oder ein Kilo Federn. Der Weg führte weiter durch die Torwartgasse und über die Usselbrücke, wo schauspielerisches Talent gefragt war. Die Kinder sollten die Freude darstellen.

Weitere Darstellungskünste wollten an den „blauen Toren“ Aimee Hartwig und Anna Schreiber sehen. Wie man einen Toaster, einen Dönerspieß, eine Waschmaschine, ein kotzendes Känguru oder James Bond spielt, war schon sehr ambitioniert. Damit war auch die letzte Station des Rundkurses, der auch an die Spielstätten der Theaterfreunde erinnerte, gemeistert.

Die Lösungsworte mussten in ein Kreuzworträtsel eingetragen werden. Daraus ließ sich der gesuchte theaterbezogene Begriff „Applaus“ ableiten. Am Ziel der Schnitzeljagd warteten für die Kinder Urkunden, Eis und eine Schatztruhe mit Preisen von den beiden Rennertshofener Banken. (pm)