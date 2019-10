16:02 Uhr

Sankt Peter hat seine goldene Kuppel wieder

Vor knapp drei Monaten musste die rund 30 Kilo schwere Kugel weichen. Nun strahlt sie wieder – und beinhaltet interessante Dokumente.

Von Fabian Kluge

So wirklich mitspielen mochte das Wetter nicht, als sich am Montagvormittag zahlreiche Gäste in der Oberen Altstadt versammelten, um Zeugen eines historischen Ereignisses zu werden. Rund drei Monate ist es her, dass die goldene Kugel von der Spitze der Peterskirche abmontiert worden ist. Sie kam in eine Werkstatt und wurde sozusagen einer Verjüngungskur unterzogen, schließlich hatte die Vergoldung 150 Jahre Wind und Wetter getrotzt. Seit Montagvormittag hat St. Peter seine nun wieder glänzende Kuppel zurück.

Nicht ohne Grund wählten Stadtpfarrer Herbert Kohler und das Staatliche Bauamt Ingolstadt diesen Montag aus. „Es ist der Montag nach der Kirchweih. Und wie damals gibt es auch heute einen Grund zur Feier“, erklärte Kohler. Denn dass Kreuz und Kugel vom Kirchturm abgenommen werden, passiere nur äußerst selten.

St. Peter in Neuburg: Urkunde, Münzen und Zeitungen für die Kugel

Besonders spannend für alle Beteiligten sind dabei die Dokumente aus der Vergangenheit, die die Kugel im Inneren beherbergt. Ende Juli fanden die Arbeiter beispielsweise einen Umschlag aus Metall. Darin befanden sich zwei Metallplatten und ein Papier. Unter anderem Graveur Hans-Jürgen Jäger und die Spengler Otto und Peter Seebauer hatten sich darauf verewigt – sicher in dem Wissen, dass die Tafeln Jahre später wieder gefunden werden.

Und auch am Montagvormittag kamen wieder einige Dokumente und Beigaben mit in die Kugel – darunter Euromünzen, eine tagesaktuelle Ausgabe der Neuburger Rundschau, eine Urkunde sowie ein Brief der Zweitklässler der Franziskusschule. Diese bereicherten die Feier mit zwei Liedern. Anschließend verlötete die Spenglerei Zeitler die Gefäße.

Stadtpfarrer Herbert Kohler segnete während der kleinen Feier unter anderem die goldene Kugel und die zeitgeschichtlichen Dokumente. Bild: Fabian Kluge

Barbara Thiel-Lintner vom Staatlichen Bauamt verlor einige Sätze über die Generalsanierung, die wohl größte Maßnahme in der Geschichte der Kirche. „Zuerst hatte es geheißen, dass der Turm neu gestrichen werden soll“, erinnerte sie sich und lachte. Denn seitdem habe das Team jeden Winkel der Kirche begutachtet.

St. Peter in Neuburg: Sanierung soll Ende 2020 abgeschlossen sein

Das 3,6-Millionen-Euro-Projekt umfasst die statische Sanierung des Dachstuhls und des Turmdaches, die Sanierung der Fassadenflächen, der Fenster, der Glocken und der Ziffernblätter, die Restaurierung der Orgel sowie die Sanierung des Kircheninnenraumes und der Altäre. „Baumaßnahmen an Kirchen gehören zu unseren schönsten Aufgaben. Es macht Spaß, an ehrwürdigen Gebäuden zu arbeiten“, gestand Thiel-Lintner. Im März 2018 haben die Bauarbeiten an der Kirche begonnen. Noch bis Dezember 2020 soll die Generalsanierung dauern. Im Moment liege man im Zeitplan.

Glücklich zeigte sich auch Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, der der Pfarreiengemeinschaft gratulierte. Die Stadt hat die umfangreichen Arbeiten finanziell unterstützt. Nachdem Stadtpfarrer Kohler die Kugel samt Beigaben sowie die Gäste gesegnet hatte, machten sich die Arbeiter auf den Weg zur Spitze der Peterskirche, um dem Gotteshaus die goldene Kugel und das Kreuz aufzusetzen. Nicht nur Kohler hofft, dass die markanten Zeichen der Kirche dort lange bleiben.

