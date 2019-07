vor 15 Min.

Schloßfest: Nächste Runde im Mäuseroulette

Ist das Mäuseroulette Tradition oder Tierquälerei? Oder sogar illegales Glücksspiel? In den sozialen Netzwerken gehen die Meinungen auseinander.

Von Fabian Kluge

Die massive Kritik des Tierschutzvereins gegen das Mäuseroulette sowie die Anzeige gegen Betreiber Matthias Enghuber haben auch in den sozialen Netzwerken hohe Wellen geschlagen. Während einige nicht nur den Einsatz der Mäuse, sondern auch der Pferde kritisieren, richten sich andere Kommentare direkt gegen Tierheimchef Gerhard Schmidt. Dort sind Beiträge zu lesen wie „Der liebe Herr Schmidt soll sich lieber um wichtigere Dinge kümmern“ oder „Mir fehlen die Worte zu diesem Mann (Schmidt, Anm. d. Red.)“.

Deshalb wandte er sich nun mit einer Pressemitteilung an die Neuburger Rundschau, in der er sich für sein Vorgehen rechtfertigt und sich gegen die Anfeindungen im Netz wehrt. Er sei der Überzeugung, „dass eine kleine Maus ohne jeglichen Sinn und Zweck extremem Stress ausgesetzt wird“. Dabei beruft sich Schmidt auf den Paragrafen eins des Tierschutzgesetzes. Da heißt es: „Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“ Dazu bekennt sich auch der Tierschutzverein in seiner Satzung.

Tierheimchef: Kinder lernen falschen Umgang mit Tieren

Ob das Veterinäramt das Mäuseroulette genehmigt, sei Schmidt nicht wichtig. „Der Vorwand, alles würde von Behörden überprüft und für in Ordnung befunden, reicht für mich in keiner Weise aus, wenn ich bedenke, was hier bei uns in Bayern alles erlaubt ist. Ich erinnere an Schlagworte wie das Schreddern von Küken.“ Darüber hinaus, erklärt der Tierheimchef, sei es bedenklich, dass Kindern ein falscher Umgang mit Tieren gezeigt werde.

Die Betreiber des Mäuseroulettes, Benjamin Machel und Matthias Enghuber, wandten sich ebenfalls mit einem Brief an die Redaktion der NR. Darin beziehen die beiden noch einmal Stellung zu verschiedenen Kritikpunkten. Zum einen würden die Mäuse nach dem Schloßfest nicht freigelassen oder verfüttert, sondern Machels Frau kümmert sich um diese. „Seit über zehn Jahren holt sie die Mäuse in der Zoohandlung viele Wochen vor dem Schloßfest, damit sie sich schon mal an den Umgang mit Menschen gewöhnen können. Nach dem Schloßfest bleiben die Tiere bei uns und werden aufmerksam und liebevoll umsorgt, bis sie irgendwann aus Altersgründen sterben“, heißt es in dem Schreiben.

Mäuseroulette: Betreiber verwenden Holz, kein Blech

Außerdem sei das Neuburger Mäuseroulette ein Holzkonstrukt, das demnach nicht so heiß werde, wie beanstandet. Zudem sei es „bemerkenswert“, dass dem Tierheimchef die behördliche Expertise des Veterinäramtes egal sei. „Herr Schmidt ist nicht der promovierte Veterinär des Landratsamtes, auf dessen professionelle Einschätzung es letztlich ankommt.“

Abschließend antworten die Betreiber noch auf einen Leserbrief aus der Mittwochsausgabe der NR. Darin fordert die Verfasserin einen Bruch mit der Tradition des Mäuseroulettes. Das wollen die beiden so aber nicht stehen lassen: „Wir brechen mit dem überkommenen Bild von Mäusen als Schädlingen und ekelhaften Tieren.“ Im Gegenteil: Sie würden hunderten Kindern zeigen, dass jede Maus ein schönes Tier sei. Damit würden sie den Nagern sogar helfen, wie es in dem Schreiben weiter heißt: „Wir sind uns sicher, dass es uns gelingt, Menschen durch diesen spielerischen Umgang davon zu überzeugen, später auf den Einsatz von Mäuse- und Rattengift, auf tötende Fallen und auf das Verfüttern an Schlangen zu verzichten.“ Diese tiergestützten Maßnahmen in der Pädagogik seien selbst vom Deutschen Tierschutzbund als „unumstritten erfolgreich“ bewertet, erklärt Machel.

Mäuseroulette auf dem Schloßfest: Staatsanwaltschaft prüft das Spiel

Mittlerweile hat sich auch das Veterinäramt zu Wort gemeldet. Wie Sabine Gooss, Pressesprecherin am Landratsamt, mitteilt, war eine Mitarbeiterin des Veterinäramts am Wochenende am Mäuseroulette zugegen. Ihrer Aussage nach zeigten die Tiere ein normales Verhalten. Die Betreiber würden zudem alle Auflagen einhalten. Lediglich die Sonneneinstrahlung sei zum Kontrollzeitpunkt sehr groß gewesen, weshalb sie empfohlen habe, einen Sonnenschutz anzubringen. Dies sei dann auch erfolgt, sagt Gooss.

Die Anzeige wird indes von der Staatsanwaltschaft in Ingolstadt auf alle in Betracht kommenden Tatbestände geprüft. Erst dann könne ein Tatvorwurf formuliert werden, erklärt Staatsanwalt Gerhard Reicherl.

Zudem weist er darauf hin, dass Enghuber als Mitglied des Bayerischen Landtags Immunität genießt, die im Zweifel erst aufgehoben werden müsste, um Ermittlungen einzuleiten. Um den Vorwurf des illegalen Glücksspiels zu entkräften, hat die Stadt den Betreibern mittlerweile eine Genehmigung erteilt. Da es sich um geringe Geldsummen handelt, die am Ende gespendet werden, liegt diese Entscheidung in der Macht der Kommune.

