Schon wieder ein Lebensmittelmarkt für den Südpark

Auf dieser Fläche direkt an der Bundesstraße 16 am Südpark soll der neue Lidl-Markt entstehen.

Der Discounter Lidl zieht am Südpark in ein neues Gebäude. Warum die Stadt das Thema zunächst zurückstellt.

Von Fabian Kluge

Es klingt zunächst nach keiner großen Sache: Der Lidl-Markt am Südpark zieht in ein neues Gebäude, das direkt an der B16 entstehen soll, nur wenige Meter vom alten Markt entfernt. Doch das neue Gebäude bereitet den Verantwortlichen der Stadt schon jetzt Bauchschmerzen. Statt 800 Quadratmetern Verkaufsfläche liegt ein Antrag auf 1380 Quadratmeter vor. Zudem wird weder der fünf Meter breite Grünstreifen eingehalten noch beträgt der Pflanzflächenanteil die erforderlichen 20 Prozent.

Gerade der erste Antrag hat weitreichende Folgen. Denn damit ist die Verkaufsfläche für den Lebensmittelsektor im Südpark ausgereizt. Das bedeutet, dass kein anderer Supermarkt oder Discounter mehr eröffnen kann. Auch der neue Eigentümer, der das Gebäude des alten Lidl-Marktes übernimmt, kann dann keinen Lebensmittelmarkt mehr errichten.

Südpark: Neuburg bräuchte Textil- und Möbelläden

Während Stadträtin Karola Schwarz von den Grünen in dem großen Markt eine Gefahr für die Kaufkraft in der Innenstadt sieht, denkt Ralph Bartoschek (SPD) an das alte Gebäude: „Welches Gewerbe käme denn infrage für die leer stehende Halle? Woran fehlt es uns in Neuburg?“

Laut Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) fehlen in der Ottheinrichstadt vor allem Läden aus der Textil- und Möbelbranche sowie aus dem Bereich Kinderschuhe.

Verkehrsreferent kritisiert die geringe Zahl der Fahrradstellplätze

Verkehrsreferent Bernhard Pfahler störte sich noch an einem weiteren Antrag des Bauherrn. 44 Fahrradstellplätze müsste es bei dieser Größe des Marktes eigentlich geben, gerade einmal zwölf sollen entstehen. Dafür gibt es satte 118 statt der erforderlichen 92 Parkplätze für Autos. „Es existieren ohnehin schon nahezu keine Fahrradstellplätze im Südpark. Daher sollten wir weder die noch die Grünflächen einfach so verschwenden.“ Gleichzeitig empfiehlt Pfahler, dem neuen Eigentümer des alten Marktes gegenüber ehrlich zu sein. „Normalerweise werden Discounter um 6 Uhr beliefert. Weil es Beschwerden gab, hat er die Auflage erhalten, nicht vor 7 Uhr beliefert zu werden.“ Das müsse von vornherein klar sein.

Oberbürgermeister Gmehling zeigte sich während der Bauausschuss-Sitzung am Mittwoch ebenfalls unzufrieden. Daher entschied er zusammen mit seinen Kollegen, das Thema zurückzustellen. Der Bauherr des neuen Marktes soll die nötigen Fahrradstellplätze errichten und zumindest den Grünstreifen einhalten, so die Meinung des Gremiums. Zudem will Gmehling klären, wie das Gebäude des jetzigen Lidl-Marktes nach dessen Umzug genutzt wird.

