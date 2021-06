Entwicklung im Donaumoos: Bürger sind zu Sondersitzung eingeladen

Zur Sondersitzung des Kreisausschusses und des Kreistages am 26. Juni sind auch Bürger eingeladen. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung des Donaumooses.

Die Donaumoos-Entwicklung steht im Mittelpunkt einer Sondersitzung des Kreisausschusses und des Kreistages am Samstag, 26. Juni, um 14 Uhr. Neben Berichten aus dem Umweltministerium sowie dem Landwirtschaftsministerium wird in der Sitzung auch der gemeinsame Antrag aller Fraktionen zur Zukunft der Donaumoos-Entwicklung behandelt. Da der Landkreis bei diesem Prozess auch die Bürger mitnehmen möchte, wurde dafür eigens ein Tagungsort gewählt, der groß genug ist, damit neben den 60 Kreisräten auch etwa 70 Interessierte die Sitzung mitverfolgen können.

Wie berichtet, will der Freistaat in den kommenden zehn Jahren jährlich bis zu 20 Millionen Euro für die Donaumoos-Entwicklung zur Verfügung stellen. In der Sondersitzung präsentieren Vertreter des Landwirtschafts- und Umweltministeriums die möglichen Eckpunkte für die Region. Das Donaumoos soll gemeinsam mit den Bürgern zukunftsfähig entwickelt werden, haben politische Entscheidungsträger immer wieder betont. Mehrere Mitarbeiter aus verschiedenen Fachrichtungen sollen dabei beratend die Arbeit vor Ort unterstützen. Die Zukunft der Donaumoos-Entwicklung ist auch das Thema des gemeinsamen Antrags der Fraktionen, der in der Sondersitzung vorgestellt und behandelt wird. Dabei geht es um den Prozess der Fortentwicklung des bestehenden Donaumoos-Entwicklungskonzepts.

Tagungsort ist die Alte Schweißerei der Bauer AG in Schrobenhausen. Ursprünglich sollte die Sondersitzung am Ort des Geschehens, also irgendwo im Donaumoos stattfinden. Doch in den Moos-Gemeinden gibt es keine Veranstaltungshalle, die genügend Platz unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln geboten hätte. „Mir ist es wichtig, dass die Bürger bei diesem bedeutenden Thema die Möglichkeit haben, die Sitzung persönlich mitzuverfolgen. Sie sollen beim Entwicklungsprozess mitgenommen werden und deshalb bei der Sitzung live dabei sein können. Wir haben uns daher bewusst für die größte Halle im Landkreis entschieden, um den Teilnehmern eine sichere, pandemiegerechte Sitzung zu ermöglichen“, betont Landrat Peter von der Grün. (nr)

Wer an der Sitzung teilnehmen möchte, meldet sich per Mail an sitzungsdienst@neuburg-schrobenhausen.de oder telefonisch unter 08431/57-438 bis Dienstag, 22. Juni.