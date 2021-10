Ein Vater lässt in Schrobenhausen seinen elfjährigen Sohn ans Steuer. Die Polizei beendet die unerlaubte Fahrstunde.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Sonntag gegen 20.30 Uhr in der Ingolstädter Straße in Schrobenhausen von der Polizeistreife ein VW Golf angehalten.

Polizei stoppt in Schrobenhausen Fahrstunde für Elfjährigen

Auf der Fahrerseite stieg nach Angaben der Polizei ein Elfjähriger aus, auf der Beifahrerseite der 47-jährige Vater. Die verbotene Fahrstunde hat nun für den Vater eine Strafanzeige zur Folge. (nr)