00:43 Uhr

Schwerer Unfall bei Geisenfeld

Transporter rammt Auto mit fünf Insassen

Geisenfeld Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagvormittag auf der Staatsstraße wischen der B 16 und Geisenfeld: Ein 39-jähriger Autofahrer aus Herzogenaurach fuhr auf der Straße in südlicher Richtung. An der Abzweigung zum Wasserskipark wollte er nach links abbiegen, verpasste jedoch die Einfahrt – kurz darauf wollte er zum Wenden nach links in einen Feldweg abbiegen. Ein 27-jähriger Rumäne mit einem Kleintransporter, der sich in der Autoschlange hinter dem 39-Jährigen befand, übersah das Manöver: Er überholte die vor ihm fahrenden Fahrzeuge und rammte das abbiegende Auto. Neben dem Fahrer waren noch vier weitere Personen im Alter zwischen 14 und 30 Jahren im Wagen. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Zwei Mitfahrer wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der rumänische Fahrer erlitt einen Schock und konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Neben sechs Rettungswagen und drei Notärzten, waren laut Polizei auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. (nr)

