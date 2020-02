vor 28 Min.

Sechs Bewerber stellen sich in Schrobenhausen zur Wahl

In Schrobenhausen hat Bürgermeister Karlheinz Stephan am 15. März mächtig Konkurrenz. Das sind die wichtigsten Themen der Kandidaten.

In Schrobenhausen ist der Kampf um den Rathaussessel voll entbrannt. Wie in Neuburg fordern in der zweitgrößten Kommune im Landkreis fünf Kandidaten den CSU-Amtsinhaber heraus. Das sind die Wahlthemen der Bewerber:

Karlheinz Stephan lenkt seit 2006 die Geschicke Schrobenhausens und kandidiert am 15. März für seine dritte Legislatur. Größtes Projekt in der laufenden Amtszeit, das derzeit vor dem Abschluss steht, ist die Innenstadtsanierung. Auf seiner Agenda für die nächstens sechs Jahre hat der 61-Jährige einige ehrgeizige Ziele: Forcierung des Hochwasserschutzes – in diesem Kontext wird über die Bewerbung für die Landesgartenschau nachgedacht –, Bau eines Bürgerzentrums mit integrierter Stadthalle, Stärkung des Kreiskrankenhauses und das Thema Gesundheitsvorsorge allgemein, Forcierung des Verkehrsentwicklungsplans durch einen Bürgerbeteiligungsprozess und sozialer Wohnungsbau. „Da braucht es mehr Dynamik für neue Wohnformen wie Mehrgenerationenhäuser und betreutes Wohnen. Ein Dauerthema sind zudem die Kindergärten und Krippen“, ergänzt Karlheinz Stephan. Schließlich soll der Flächennutzungsplan recycelt werden für ein neues Standortkonzept für Gewerbeansiedlungen.

In Schrobenhausen hat der Bürgermeister fünf Herausforderer

Einer der fünf Herausforderer ist Harald Reisner (FW). Der 58-Jährige genießt im Stadtteil Mühlried große Popularität, bekleidet er doch seit 26 Jahren Funktionärsämter beim örtlichen Sportverein SCM. Für den Beamten steht das Thema Verkehr im Zentrum. Wichtiger Aspekt des angeschobenen Verkehrsentwicklungsplans ist für ihn ein kostenloser Stadtbus. Die Diskussion über ein Kultur- und Bürgerzentrum soll ergebnisoffen diskutiert werden. Eine neue Stadthalle ist für ihn ein wichtiger Aspekt des Konzeptes. Weitere Schwerpunkte setzt der Freie- Wähler-Kandidat im sozialen Wohnungsbau und der Schaffung von Wohnraum ganz allgemein.

Verkehrspolitik möchte Joachim Siegl (Die Grünen) zum Schwerpunkt seiner Politik machen. Der 56-Jährige tritt dafür ein, die Goachat-Trasse durch die Paarauen für eine Süd-West-Umgehung in der Schublade verschwinden zu lassen. Zudem steht der Fachgruppenleiter für sozialen Wohnungsbau, die familienfreundliche Stadt, Integration und eine dauerhafte Sicherung der medizinischen Versorgung.

Martha Schwarzbauer sitzt seit sechs Jahren für die SPD im Schrobenhausener Stadtrat und ist Fraktionsvorsitzende. Die 56-Jährige arbeite als Technische Angestellte und setzt sich vor allem für eine umfassende Bürgerbeteiligung ein. Sie kritisiert, dass die Stadtpolitik für die Bürger aktuell wenig überschaubar sei.

Die Verkehrspolitik ist in Schrobenhausen ein zentrales Thema

Im Berufsleben ist Dieter Kreisle Senior-Key-Account Manager, also Kundenbetreuer. Für „Die Unabhängigen“ möchte der 50-Jährige das Rathaus erobern. „Mir geht es um Veränderung“, lautet sein Credo. Die Energiewende, die Verkehrsführung in der Stadt, die Stärkung des Ehrenamts und der Erhalt des Kreiskrankenhauses sind seine Themen. Das Angebot der CSU für einen Platz auf deren Stadtratsliste hat er abgelehnt.

Reinhold Deuter tritt für die „Die Linke“ an und gibt als Beruf Privatier an. Er ist kein Parteimitglied, sondern Bezirksvorsitzender bei der Piratenpartei. Doch die Zusammenarbeit mit weitgehend identischen Zielen, die in der Wahl einer offenen linke Liste für den Kreistag mündete, ermöglichte die Kooperation. Der 61-Jährige kritisiert an der aktuellen Stadtpolitik, es werde zu viel geredet und zu wenig gemacht und macht das zum Beispiel an der Lösung der Verkehrsprobleme in Schrobenhausen fest. Eine Hauptforderung ist zudem die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die Förderung des sozialen Wohnungsbaus. (nel)

