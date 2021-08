Serie "Des oide Glump"

21.08.2021

Die Wandertrophäen eines fleißigen Spaziergängers

Als Volkskundler ist Fritz Koch begeistert von der Sammlung alter Wanderabzeichen, die er in einer verstaubten Schachtel im Depot des Kulturhistorischen Vereins Donaumoos in der Alten Putzerei gefunden hat.

Plus Volkswanderungen waren einst groß in Mode. Wer daran teilnahm, erhielt ein Abzeichen, das zum Sammlerobjekt wurde.

Von Andrea Hammerl

Auch für Museumsleiter Fritz Koch, zugleich stellvertretender Vorsitzender des Kulturhistorischen Vereins Donaumoos, birgt das Depot in der Alten Putzerei noch manche Überraschung. Wie die verstaubte Schachtel, in der es klapperte, sodass er dachte, sie enthielte Nägel. In dieser Schachtel fand Koch eine relativ große Sammlung von etwa 60 Wanderabzeichen aus den 1970er und ’80er Jahren.

