Sicherer Umgang mit der Motorsäge

Das AELF Pfaffenhofen bietet zwischen Oktober und März Grund- und Aufbaukurse für Waldbesitzer an

Neuburg-Schrobenhausen Im Winterhalbjahr 2018/19 veranstaltet das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Pfaffenhofen wieder Grund- und Aufbaukurse für den sicheren Umgang mit der Motorsäge bei der Waldarbeit. Diese sind für Waldbesitzer und im Wald mithelfende Familienangehörige in den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen bestimmt.

Der Grundkurs erstreckt sich über zwei Tage, wobei sich die Teilnehmer am ersten Unterrichtstag mit theoretischem Wissen beschäftigten und am zweiten Tag zur praktischen Arbeit in den Wald gehen. Insgesamt stehen 25 Termine zwischen Oktober und März 2019 zur Auswahl, darunter sind auch zwei separate Frauenkurse, die sich ausschließlich an Waldbesitzerinnen richten. Inhalt des Grundkurses sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften (UVV), das sicherheitsbewusste Verhalten im Umgang mit der Motorsäge sowie Einblicke in Schneide- und Fälltechniken. Außerdem bekommen die Teilnehmer gezeigt, wie man hängen gebliebene Bäume fachgerecht zu Fall bringt und welche Pflege- und Wartungsarbeiten an der Motorsäge nötig sind. Zum Abschluss gibt es jeweils eine Bestätigung über die erfolgreiche Teilnahme am Kurs.

Darauf aufbauend hat das AELF zweitägige Aufbaukurse in seinem Programm, die an beiden Tagen im Wald stattfindet. Dort werden die Grundlagen der UVV sowie Fälltechnik bei stärkerem Nadelstammholz im Wald gelehrt, erlernt und gefestigt. Diese Kurse eignen sich auch zur Auffrischung für alle „alten Hasen”.

Alle Kurse werden von einem erfahrenen Forstwirt geleitet. Die Kursteilnehmer benötigen eine komplette Schutzausrüstung und eine Motorsäge. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Die Kurse finden voraussichtlich im Raum Pfaffenhofen und Schrobenhausen statt. Nähere Informationen gibt es bei der Anmeldung. (nr)

Interesse? Die genauen Kurstermine gibt es im Internet unter www.aelf-ph.bayern.de (Rubrik „Wald und Forstwirtschaft“). Die Gebühr beträgt für beide Kurse jeweils 60 Euro.

