Steirisches Kürbiskernöl aus dem Donaumoos

Plus Alexander Edler aus Untermaxfeld baut seit zwei Jahren Kürbisse an. Warum die Frucht eine Anbaualternative zu Kartoffeln ist und wie viel Geld sich mit ihr verdienen lässt.

Von Andrea Hammerl

Moorschutz durch den Anbau sogenannter Paludi-Kulturen wird immer wieder diskutiert im Donaumoos, auch entsprechende Versuche gab es. Das Problem dabei: Sie haben keinen Markt, lassen sich kaum verkaufen. Keine Paludi-Kultur, aber eine Alternative zu Kartoffeln, Mais, Roggen und Karotten, die gut im Donaumoos wachsen und entsprechend lange Anbautradition haben, sind Steirische Ölkürbisse, die Alexander Edler bereits zum zweiten Mal angebaut hat.

Angefangen hat er mit einer Anbaufläche von einem guten halben Hektar. Dieses Jahr hat er schon auf zwei Hektar erweitert. Im Internet war er zufällig auf das ursprünglich aus dem Süden Mexikos stammende Gemüse gestoßen und hatte festgestellt, dass die Anforderungen, die die Kultur stellt, wie gemacht für das Donaumoos sind. „Der Kürbis braucht einen warmen, humösen Boden, viele Sonnenstunden und das Wasser darf ihm nicht ausgehen“, fasst der junge Landwirt zusammen. Nur Staunässe verträgt der Kürbis nicht. Doch das gilt für Kartoffeln ebenso.

Kürbisse müssen nicht gespritzt werden

Ebenfalls für Kürbisse spricht aus Naturschutzsicht, dass sie nicht gespritzt werden. Es gibt gar kein Herbizid, das zugelassen wäre. Also bekämpft Edler das Unkraut etwa dreimal während der Wachstumsphase mechanisch, solange die Kulturpflanzen den Boden noch nicht vollständig bedeckt haben und er noch hineinfahren kann. Auch gedüngt hat der 30-Jährige, der einen Teil des Hofes von seinem Vater Gerhard Edler übernommen hat und im Nebenerwerb betreibt, bislang noch nicht. Denn das Nährstoffangebot des Bodens reichte aus. Ein Zuviel würde die Krankheitsanfälligkeit erhöhen, zum Beispiel für Mehltau.

Alexander Edler baut die Steirischen Kürbisse seit vergangenem Jahr an. Bild: Andrea Hammerl

Geerntet wird mit einem Vollernter, den er sich heuer in Österreich gebraucht gekauft hat, nachdem er vergangenes Jahr ein Lohnunternehmen aus dem Nachbarland mit der Ernte beauftragen musste. Im Gegensatz zu den riesigen Maschinen, die zum Beispiel zur Mais- oder Kartoffelernte im Donaumoos unterwegs sind, ist Edlers Vollernter klein – eine mögliche Bodenverdichtung hält sich also in Grenzen. Pro Hektar werden üblicherweise zwischen 600 und 1000 Kilogramm Kürbiskerne geerntet. Edlers 800 Kilogramm aus dem Vorjahr lagen also voll im Soll.

Aus den Kürbiskernen wird Öl gepresst

Auch die Vermarktung seiner Produkte ist gut angelaufen. Nach der Ernte müssen die Kerne gewaschen und getrocknet werden, was er innerhalb weniger Stunden zu Hause auf dem Hof in Untermaxfeld beziehungsweise im mit Abwärme betriebenen Trocknungscontainer der nahe gelegenen Biogasanlage erledigt. Anschließend gehen die Kerne in Bigpacks auf die Reise. In Österreich werden sie mit Druckluft nochmals gereinigt, von Fremdkörpern befreit und in A- und B-Ware sortiert. Aus der B-Ware, etwa einem Drittel der Ernte, gewinnt der junge Landwirt Kürbiskernöl – mit Hilfe einer eigenen, kleinen Ölpresse im eigenen Haus. Für einen Liter Kürbiskernöl werden 2,5 bis 3 Kilogramm Kürbiskerne benötigt. Eine Menge, die aus circa 20 Ölkürbissen gewonnen werden kann, denn jeder Ölkürbis enthält zwischen 350 und 400 Kernen, die getrocknet etwa 150 Gramm wiegen und zu einem Drittel Öl enthalten.

Die A-Ware liefert Edler zum Teil an Bäckereien für Kürbiskernbrot, zum anderen Teil veredelt er sie selber, indem er sie röstet und salzt, wie Mandeln brennt oder mit Schokolade ummantelt zu einem knusprigen Schoko-Konfekt verarbeitet und damit den örtlichen Edeka-Markt, den Hofladen im Moos und den Unverpackt-Laden in Neuburg beliefert. Auch übers Internet sind seine Produkte erhältlich, einzeln oder im Geschenkkarton, was zum Beispiel von Gewerbetreibenden gerne als Weihnachtsgeschenk für Mitarbeiter bestellt wird.

Kürbisanbau: Kein Allheilmittel für das Donaumoos

Beim Ölpressen bleiben Kürbiskernpellets übrig, die reich an Rohfasern, Vitaminen, Mineralstoffen und Proteinen sind und sich in Brot verbacken ließen, das so rohfaserreicher und kalorienärmer würde. Hier ist der junge Mann noch am Tüfteln, um die Pellets zu trocknen und so länger haltbar zu machen.

Die Ölpresse trennt das Kürbiskernöl ab, der Rest wird zu Pellets gepresst. Bild: Andrea Hammerl

Natürlich ist so ein Nischenprodukt kein Allheilmittel für einen Kulturwandel im Donaumoos, aber das Beispiel zeigt, dass es Anbaualternativen gibt – jedenfalls für kleinere Flächen. „Das ist wie mit allen Sonderkulturen“, sagt Gerhard Edler, „wenn es jeder anbaut, wird es uninteressant, weil der Markt nicht da ist“. Wie es finanziell aussieht, hängt im Wesentlichen von der Vermarktung ab. Sonderkulturen haben in der Regel einen etwas höheren Ertrag pro Hektar, machen aber oft auch bedeutend mehr Arbeit und erfordern größere Investitionen, die dann erst einmal hereingewirtschaftet werden müssen. Für A-Ware Kürbiskerne werden etwa fünf Euro pro Kilogramm gezahlt, für B-Ware 2,20 bis 2,50 Euro, sodass sich pro Hektar bei einem Durchschnittsertrag von 800 Kilogramm abzüglich der Saatgut- und Unterhaltskosten etwa 2500 Euro verdienen lassen. Davon müssen aber die Maschineninvestitionen noch abgezahlt werden. Größere Schwankungen sind aufgrund des im Vergleich zu Kartoffeln wesentlich kleineren Marktes weniger zu erwarten.

Kürbisse und Kartoffeln im Donaumoos anbauen: ein Preisvergleich

Zum Vergleich: Im Getreideanbau schwankt der Verdienst des Landwirts zwischen 350 und 600 Euro pro Hektar – je nach Ertrag und Marktlage, mit Körnermais sind circa 600 bis 950 Euro pro Hektar zu erzielen. Noch größer ist die Spanne bei Kartoffeln auf dem freien Markt. „Heuer verdiene ich nichts an meinen Kartoffeln, weil der Preis im Keller ist“, fürchtet Gerhard Edler, „wenn ich sie verkaufen kann, bin ich bei einer schwarzen Null“. In guten Jahren lassen sich 2000 Euro pro Hektar Speisekartoffeln erzielen, bei Stärkekartoffeln bestehen meist Verträge, die etwa 1200 Euro pro Hektar sichern.

