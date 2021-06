Straß

Straß: Wenn Häuser in Hanglage zum Ärgernis werden

Das Baugebiet in Straß liegt an einem Hang. Im Bebauungsplan ist festgehalten, dass sich die Häuser dem natürlichen Verlauf des Geländes anpassen müssen. Doch das Burgheimer Bauamt musste zuletzt mehrfach festellen, dass diese Vorgabe umgangen wird.

Von Claudia Stegmann

Ein Haus zu bauen, ist ein Abenteuer. Eines in Hanglage zu bauen, eine zusätzliche Herausforderung. Dieser müssen sich unter anderem die Bauwerber in Straß stellen, die im neuen Baugebiet „Schlossbreite“ eines der 34 Grundstücke erworben haben. Doch nicht alle scheinen mit den Gegebenheiten umgehen zu können oder zu wollen. Ein Gebäude folgt dem Gelände – so lautet die Grundregel, die der Gemeinderat Burgheim im Bebauungsplan verankert hat. „Aber wir haben immer wieder Fälle, in denen mit dem Gelände nicht so umgegangen wird, wie wir es uns wünschen“, sagte Bürgermeister Michael Böhm in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Frage, die sich dem Gremium deshalb stellte: Wann drückt die Gemeinde ein Auge zu und wann ist die Grenze des guten Willens überschritten?

